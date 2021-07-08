Son 24 saat: 5 bin 171 vaka, 48 can kaybı

Kamuoyunda 4’üncü Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin 14 maddeden oluşan ilk bölümü, TBMM Genel Kurulu’nda gece yarısı yapılan oylamayla kabul edildi. Buna göre artık cinsel istismar şüphelisinin tutuklanabilmesi için ‘kuvvetli şüphe’ yeterli olmayacak ve ‘somut delil’ aranacak.