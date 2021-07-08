Son 24 saat: 5 bin 171 vaka, 48 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 5 bin 171 Covid-19 vakası kayda geçerken 48 kişi hayatını kaybetti.
Güncellenecek…
Yaramazlara biraz batar!
İngiltere, dün akşam oynanan yarı final maçında Danimarka’yı uzatmalarda 2-1 yenerek EURO 2020’de finale yükseldi. Herry Kane’in 104’üncü dakikada penaltı kaçırdıktan sonra topu takip ederek filelere yolladığı anda öne geçen takım 1966’da, finalde Batı Almanya’yı 4-2 yenerek şampiyon oldukları Dünya Kupası’ndan 55 yıl sonra ilk defa büyük bir turnuvada, 60 bini aşkın seyirci önünde final biletini aldı.
Gaziantep’te yetim çocuklara evlerinde oda hazırlanarak bilgisayar hediye edildi. Duvarda “Yetim gülerse dünya güler” yazısı görülen fotoğraf, sosyal medyada tepkiye neden oldu. Kaymakamlık, yazının sergi salonundaki odada yer aldığını bildirdi.
Güney Amerika ülkesi Şili’de Çinli Sinovac firması tarafından geliştirilen CoronaVac aşısına ilişkin bugüne kadarki en kapsamlı ‘etkinlik’ araştırması yapıldı. Sonuca göre aşı Covid-19’u önlemede yüzde 65,9 etkili.
İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı haziranda bir önceki aya göre yüzde 2 artışla 2 milyon 950 bin 761’e ulaştı.
Kamuoyunda 4’üncü Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin 14 maddeden oluşan ilk bölümü, TBMM Genel Kurulu’nda gece yarısı yapılan oylamayla kabul edildi. Buna göre artık cinsel istismar şüphelisinin tutuklanabilmesi için ‘kuvvetli şüphe’ yeterli olmayacak ve ‘somut delil’ aranacak.