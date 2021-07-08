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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 5 bin 171 vaka, 48 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 5 bin 171 Covid-19 vakası kayda geçerken 48 kişi hayatını kaybetti.

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İngiltere final ‘sarhoşu’

İngiltere, dün akşam oynanan yarı final maçında Danimarka’yı uzatmalarda 2-1 yenerek EURO 2020’de finale yükseldi. Herry Kane’in 104’üncü dakikada penaltı kaçırdıktan sonra topu takip ederek filelere yolladığı anda öne geçen takım 1966’da, finalde Batı Almanya’yı 4-2 yenerek şampiyon oldukları Dünya Kupası’ndan 55 yıl sonra ilk defa büyük bir turnuvada, 60 bini aşkın seyirci önünde final biletini aldı.

İyilik yap duvara yaz!

Gaziantep’te yetim çocuklara evlerinde oda hazırlanarak bilgisayar hediye edildi. Duvarda “Yetim gülerse dünya güler” yazısı görülen fotoğraf, sosyal medyada tepkiye neden oldu. Kaymakamlık, yazının sergi salonundaki odada yer aldığını bildirdi.