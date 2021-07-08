‘Tosuncuk’un abisi Fatih Aydın, Uruguay’da gözaltına alındı

Çiftlik Bank davası sanığı ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın abisi Fatih Aydın, Uruguay’da gözaltına alındı.

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Sanal bir oyun üzerinden organize edilen ve yüksek gelir vaat eden ‘Çiftlik Bank’ isimli saadet zincirinin kurucusu 25 yaşındaki Mehmet Aydın, 2018 yılında 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin lirayla yurt dışına kaçmış ve hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

İki buçuk yıldır aranan Aydın, 1 Temmuz’da Brezilya’nın Sao Paulo kentindeki Türk başkonsolosluğuna teslim olmuştu. Türkiye’nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınırdışı edilerek 3 Temmuz gecesi İstanbul’a getirilen Aydın, gözaltına alınmış dört gün sonra da tutuklanmıştı.

AA’nın haberine göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri, ‘bankacılık kanununa aykırılık’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’, ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ ve ‘tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’ suçlarından aranan Fatih Aydın’ın, Uruguay’ın başkenti Montevideo’ya 80 kilometre mesafede bulunan Canelones bölgesinde bir adreste yaşadığını tespit etti.

Fatih Aydın, KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda Uruguay Federal Polisi tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İnterpol Daire Başkanlığınca iade süreci başlatılırken, Aydın’ın Türkiye’den giden özel bir ekip tarafından getirileceği ve işlemlerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde yapılacağı bildirildi.