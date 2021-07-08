Saray’ın favorisi ejder meyvesinde hasat başladı: Üreticide tanesi 90 lira

Üç yıl önce 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki resepsiyonda konuklara ikram edilince sıradan insanların gündemine giren ejder meyvesinin, Mersin’in Erdemli ilçesinde hasadına başlandı. Tanesi 90 liradan alıcı buluyor.

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Son olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yayınladığı cumhurbaşkanlığı hariç tüm kamu kurumlarını kapsayan ‘tasarruf tedbirleri’ genelgesi ve eşi Emine Erdoğan’ın ‘Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık‘ etkinliğindeki “Gelin, hep birlikte basit önlemler alalım. Mesela, alışverişe çıkmadan önce, alınacaklar listesi hazırlayalım. Porsiyonlarımızı küçültelim” çağrısı sonrası Saray’ın aşırı harcamaları yeniden gündeme gelmişti.

AA’nın ‘ejder meyvesi hasadı’ haberi de Saray’ın 2018’deki 30 Ağustos Zafer Bayramı davetindeki menüyü akıllara getirdi. Konuklara Ejder Meyveli Smoothie (Chia tohumu eşliğinde), Efuli (Liçi meyvesi eşliğinde), Aloevera (Starex meyvesi eşliğinde), ‘Orman Meyveli Special’ gibi şatafatlı ikramlarda bulunulmuştu.

Ajansa konuşan Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin, çiftçi Zeki Akyar’ın bahçesindeki hasat etkinliğinde, talebin hızla arttığı ejder meyvesinde üretim alanının son 10 yılda 100 dekarı geçtiğini anlattı.

Üretici Akyar da şunları söyledi: “Tanesini 90 liradan İstanbul’a gönderdim. Bir dekar alandan yaklaşık 250 bin lira gelir elde ettim. Rusya, Katar ve Dubai’ye de ürün gönderiyorum. Talep fazla olduğu için yetiştiremiyorum. Ürünü, tüm çiftçilerimize öneriyorum.”