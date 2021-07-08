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Yaramazlara biraz batar!

Araştırma: Hava kirliliği, ağrılı regl riskini 33 kat artırabiliyor

Tayvan’daki Çin Tıp Üniversitesi Hastanesi’nde görevli bilim insanlarının araştırmasına göre uzun süre hava kirliliğine maruz kalan kadınlar regl öneminde daha fazla ağrı çekebiliyor.

Hava kirliliğine maruz kalanlarda, regl dönemini fazla ve şiddetli ağrıyla geçirme riski, maruz kalmayanlara oranla 33 kat daha yüksek olabiliyor.


Fotoğraf: www.raleighob.com

Araştırma kapsamında, Tayvan’da yaşayan ve 2000 yılı öncesinde ‘dismenore’ (günlük aktiviteleri engelleyecek düzeyde ağrılı adet görme) görülmeyen 16-55 yaş grubundaki 296 bin 78 kadının verileri incelendi. Kadınların yaşadıkları yerler baz alınarak maruz kaldıkları karbon monoksit, azot oksit, PM2.5 (2,5 mikron ve daha küçük parçacıklar) gibi havayı kirleten partiküller belirlendi.

Analiz sonucunda 2000-2013 yılları arasında kadınların yüzde 4,2’sinde dismenore görüldüğü saptandı. Araştırmaya göre daha önceki çalışmalardan da bilindiği gibi düşük gelirli, nüfusun yoğun olduğu kentsel alanlarda yaşayanlarda başta kramp olmak üzere regl döneminde günlük yaşamı olumsuz etkileyecek şikayet görülme oranı daha yüksek.

En çarpıcı olan şey ise.. hava kirliliğinin en yüksek olduğu bölgelerin yüzde 25’inde yaşayan kadınlarda dismenore riski kirliliğin en düşük olduğu bölgelere kıyasla 16,7 ila 33,1 kat daha fazla.

PM2.5’a maruz kalanlar en yüksek risk grubunu oluşturuyor.

Araştırma ekibinde yer alan isimlerden Prof. Hung Y. Su şunları söyledi: “Geçmişteki araştırmalar regl döneminde sigara ve içki içen kadınların, fazla kilolu olanların ve adet görmeye erken başlayanlarda dismenore riskinin daha yüksek olduğunu göstermişti. Bu çalışmada ise ilk defa hava kirliliğinin belirgin bir ölçüde riski artırdığını gördük. Hükümetlerin hava kirliliğinin önüne geçmek için somut adım atması şart.”

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