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Yaramazlara biraz batar!

AYM, Gergerlioğlu kararının gerekçesini yayınladı: Berberoğlu emsal gösterildi

HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı bireysel başvuruya ilişkin gerekçeli karar yayınlandı.

Fotoğraf: Reuters

Twitter paylaşımı nedeniyle aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Gergerlioğlu, AYM kararı beklenmeden, hakkındaki fezlekenin 17 Mart’ta Meclis’te okunmasının ardından milletvekilliği statüsünü kaybetmişti. Bunun üzerine, Gergerlioğlu, hakkında yargılamaya devam edilmesinin seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkını, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım gerekçe gösterilerek cezalandırılmasının ise ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasıyla AYM’ye bireysel başvuru yapmıştı.


Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan AYM kararına göre başvuruyu değerlendiren yüksek mahkeme, AYM’nin ihlal kararını gönderdiği ilk derece mahkemesinin seçilme ve siyası faaliyette bulunma hakkı ile ifade özgürlüğü ihlallerinin giderimi için yapması gereken zorunlu işlemleri, yeniden yargılama işlemlerine başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması ve ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması, başvurucunun hükümlü statüsünün sona erdirilmesi olarak belirtirken, CHP’li Enis Berberoğlu hakkında alınan karar emsal gösterilerek, yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi olarak kaydetti.

AYM kararda, bu bağlamda ayrıca başvurucunun yasama dokunulmazlığı kaldırıldığı takdirde devam olunacak yeniden yargılamada ifade özgürlüğü bakımından yüksek mahkemenin ihlal sonucuna ulaştıran nedenleri gideren, ihlal kararında belirtilen ilkelere uygun yeni bir karar vermesi gerektiğini de belirtti.

AYM, kararın sonuç bölümünde, açıklanan gerekçelerle, Gergerlioğlu’nun anayasada güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini kaydederek, ihlallerin sonuçlarının ortadan kaldırılması için başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, infazının durdurulması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesine hükmetti.

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