Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında ‘hak ihlali’ kararı verdiği eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu tahliye edildi.

Fotoğraf: HDP

Twitter paylaşımı nedeniyle aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Gergerlioğlu, AYM kararı beklenmeden, hakkındaki fezlekenin 17 Mart’ta Meclis’te okunmasının ardından milletvekilliği statüsünü kaybetmişti.

2 Nisan’da evinde yaka paça gözaltına alınan eski vekil rahatsızlanması nedeniyle kaldırıldığı hastanede anjiyo yapıldıktan sonra 3 Nisan’da cezaevine götürülmüştü.

AYM beş gün önce Gergerlioğlu’nun bireysel başvurusunda, ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı’ ile ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı’nın ihlal edildiğine karar vermişti.

AYM’nin Gergerlioğlu için verdiği ‘hak ihlali’ kararı, Kocaeli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Kocaeli 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Gergerlioğlu hakkındaki ‘infazın durdurulmasına’ karar verdi.

Cezaevine yazı gönderilmiş. Biz de yoldayız✌🏻 — Salih Gergerlioğlu (@salihro) July 6, 2021

Vekilin oğlu Salih Gergerlioğlu, Twitter paylaşımında “Sonunda karar savcılığa gönderilmiş. Bugün bırakırlar artık… Babamı almaya gidiyoruuumm” diye yazdı. Salih Gergerlioğlu daha sonra “Cezaevine yazı gönderilmiş. Biz de yoldayız” dedi.

HDP’nin Twitter hesabı üzerinden şunlar kaydedildi: “Adalet mücadelemiz sonuç verdi. AYM kararı sonrası Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verildi. Milletvekillerimiz, yöneticilerimiz ve partililerimizle Sincan’a vekilimizi karşılamaya gidiyoruz.”

Adalet mücadelemiz sonuç verdi. AYM kararı sonrası Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verildi. Milletvekillerimiz, yöneticilerimiz ve partililerimizle Sincan'a vekilimizi karşılamaya gidiyoruz. pic.twitter.com/frigYrT9Aa — HDP (@HDPgenelmerkezi) July 6, 2021

Salih Gergerlioğlu babasının dışarıda olduğu bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaşarak vekilin tahliyesini duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

Kocaeli milletvekilinin oğlu daha sonra “Artık özgür” diye yazarak başka bir fotoğraf daha paylaştı.

Cezaevinden çıkan Gergerlioğlu, Twitter üzerinden “Nerede kalmıştık” diye yazdı.