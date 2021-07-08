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Yaramazlara biraz batar!

Gazeteci Can Dündar’a adliye önünde kurşun sıkan saldırgana iyi hal indirimi

Cumhuriyet gazetesinin eski yayın yönetmeni gazeteci Can Dündar’a silahlı saldırı davasında karar çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Dündar’a 6 Mayıs 2016’da MİT TIR’larıyla ilgili davası görülürken Çağlayan’daki İstanbul adliyesi önünde silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda kurşun isabet eden NTV muhabiri Yağız Şenkal bacağından yaralanmıştı.


Mahkeme, dava sürecinde beş ay tutuklu kalan Şahin’e 2018’deki karar duruşmasında, Şenkal’a karşı ‘kasten yaralama’dan 4 bin 500 lira adli para cezası, ‘ruhsatsız silah taşıma’dan ise 10 ay hapis cezası vermişti. Saldırıyı azmettirmekle suçlanan diğer iki sanık beraat etmişti.

Şahin’in Dündar’a yönelik ‘hakaret’ ettiği suçlamasıyla dosyasının ayrılmasına karar verilmişti. Şenkal’ın itirazı üzerine ceza istinaf tarafından bozulmuş, yeniden yargılama başlamıştı.

Bu sefer hapis cezası çıktı

Sözcü’den Fahrettin Öztürk’ün haberine göre İstanbul 28’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın karar duruşması bugün yapıldı.

Mahkeme, sanık Murat Şahin’e ‘silahla tehdit’, ‘kasten yaralama’ ve ‘ruhsatsız silah taşımak’tan toplamda üç yıl 15 gün hapis ve 500 lira da para cezası verdi.

Sanığa iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı iki yıl üç ay 15 güne indirdi. Hükmün açıklanması da geri bırakıldı.

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