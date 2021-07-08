Yavaş internetin nedenini anlatan Türk Telekom müdürü, TÜİK’e sığındı

Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal, Türkiye’deki yavaş internet bağlantısının nedenlerini anlatırken, son dönemde enflasyon, işsizlik gibi veriler üzerinden eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) internet istatistiklerine bakılması gerektiğini, diğer istatistiklerin yanıltıcı olduğunu savundu.

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Ekonomik ve Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’ne (OECD) üye 35 ülke arasında düzenlenen araştırmada en yavaş internet bağlantısının Türkiye’de olduğu ortaya çıkmıştı. Araştırmada bu ülkeler arasında en yüksek ortalama internet hızına sahip İsviçre’de ortalama indirme hızı 186,40 Mbps iken Türkiye’de bu hız 28,74 Mbps olarak ölçülmüştü.

Dünya’dan Ferit Parlak’a konuşan Önal, bir buçuk yıldır hız artırma çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Türkiye’nin düşük hız internet kategorisinde gösterilmesinin nedenlerini sıralayan Önal, şunları kaydetti: “TÜİK’ten aldığımızda rapora göre Türkiye’de insan yaşayan hane sayısı 23-24 milyon. OECD verilerine göre ise içinde insan yaşamayan birtakım binalar da konut, hane olarak sayılıyor. Bunlarla birlikte 34 milyona çıkan bir hane sayımız var. 34 milyon üzerinden baktığınızda Türkiye’nin hızı düşük çıkıyor. TÜİK olarak baktığınızda, gerçek haneler üzerinde bu rakam 60 küsurlara ulaşıyor.”

Türk Telekom Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç ise limitsiz internet sebebi ile daha düşük internet hızları tercih edilmesini de Türkiye’nin düşük hız kategorisinde olmasının nedenleri arasında gösterdi.

Kıraç şöyle konuştu: “Avrupa’da tek bir internet hattına bağlı abone sayısı ortalama iki-üç iken bizde bu rakam altı-yedi. Bizden 100 Mbit interneti alıp 100 kişiye paylaştırıyorlar. Sonra hız ölçülüyor, her biri 1 Mbit çıkıyor. Bu da ayrı bir etken. Eski evlerde, ankastre ev içi kablolarda standart yok. Bu yüzden de hızda sorun yaşanıyor. Speedtest sonuçları altyapımızı birebir göstermiyor. Mesafeden dolayı 250 metre aştıktan sonra hız düşer.”