Un fiyatları uçtu, fırıncılar ekmeğe zam istiyor

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, un fiyatlarına son dört ayda yüzde 25 zam geldiğini belirterek, İstanbul’da ekmek fiyatlarının yüzde 20-25 artmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

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2017 yılında çuvalı 80 lira olan un, bugün 210 liradan satılıyor.

BloombergHT’de yer alan habere göre, Çetin, “Un maliyetleri genel maliyetlerimiz içinde yüzde 30-35 bandında yer alıyor. Unun zamlanması demek ekmek maliyetlerinin yüzde 35’ni etkilenmesi anlamına geliyor. Ekmek fiyatlarının otomatik olarak yeniden ayarlanması gerekiyor. Biz burada hükümetten un fiyatlarına bir şekilde destek olmasını beklerken, un fiyatlarının revize edilmesini talep ediyoruz” dedi.

Geçtiğimiz hafta elektriğe yüzde 15, doğalgaza ise yüzde 12 zam yapılmıştı.

Çetin İstanbul’daki fırın ocaklarının yüzde 95’inin enerji kaynağının doğalgaz ya da elektrik olduğunun altını çizerek şöyle devam etti: “2 bin lira elektrik ve doğalgaz faturası ödeyen bir esnafın yeni gelen zamlarla beraber faturaların 2 bin 300-2 bin 350 lira olacak.”