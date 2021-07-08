‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Evrensel haber müdürüne 11 ay 20 gün hapis cezası

Evrensel Gazetesi Haber Müdürü Cem Şimşek, ‘Alman karikatüristler Erdoğan’ı fena çizdi’ başlıklı haber nedeniyle, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ceza ertelendi.

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Evrensel’in haberine göre Bakırköy 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Cem Şimşek’in avukatı Devrim Avcı ve müşteki avukatı hazır bulundu.

Avcı, Şimşek’in basın özgürlüğü kapsamında Alman karikatüristlerin çizdiği karikatürü paylaştığını ve suçun yasal unsurları oluşmadığından müvekkilinin beraatını talep etti.

Şimşek’in Erdoğan’a ‘hakaret suçu’nu işlediğine hükmeden hakim hapis cezası kararı verdi; ceza ertelendi.

Şimşek, ‘cezanın düşünce ve ifade özgürlüğünü engellemeye dönük bir sansür kararı’ olduğunu ifade etti.

Şimşek şunları söyledi: “AKP’nin IŞİD politikasını eleştiren karikatürlerin ceza gerekçesi yapılması, bugün neyin karartılmak istendiğini gösteriyor. Bu hapis cezası kararı, son dönemlerde gazetemize uygulanan ilan ambargosundan, ambargo yokmuşçasına verilen ilan kesme cezalarından, hukuksuz tekzip ve erişim engeli kararlarından bağımsız değildir. Gerçekleri susturmayı amaçlayan bu baskılara karşı nasıl gazeteciliği sürdürdüysek yarın da görünenin ardındaki gerçekleri yazmaya devam edeceğiz.”