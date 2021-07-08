Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda seyirciye izin yok

Japonya’nın başkenti Tokyo’nun ev sahipliği yapacağı 2020 Olimpiyat Oyunları’na Covid-19 salgını nedeniyle seyirci kabul edilmeyecek.

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Geçen yıl düzenlenmesi planlanan organizasyon pandemi nedeniyle ertelenmişti. Yurt dışından seyirci alınmayacağı daha önce açıklanmıştı. 21 Haziran’da, 10 bine kadar Japon seyircinin alınmasına karar verilmişti. Ancak vazgeçildi. Tokyo Olimpiyat Oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos, Paralimpik Oyunları ise 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Sporseverlerin organizasyonu yerinde izleyemesine ilişkin karar, Başbakan Yoşihide Suga, oyunların başlamasından 11 gün önce şehirde dördüncü kez olağanüstü hal ilan edileceğini söyledikten sonra geldi.

Tıbbi danışmanlar, on binlerce sporcunun, yetkilinin, sponsorların ve destek personelinin gelişinin yeni bir ‘corona’ dalgasını tetikleyebileceğini belirterek bu yüzden oyunlarda seyirci olmamasının ‘en az riskli seçenek’ olacağı konusunda uyardı.

Daha önce yurtdışından seyirci gelmesini yasaklayan yetkililer umutlarını sınırlı sayıda Japon seyircinin ‘güzel bir atmosfer yaratmasına’ bağlamıştı.

Bazı seyirciler, müsabakaların başlamasından sadece iki hafta önce söz konusu nihai kararın alınmasına üzüldü.

Koşu, voleybol ve basketbol biletlerine 100 bin yen (yaklaşık 8 bin lira) harcayan 29 yaşındaki Şota Tabara, “Organizatörlerin bu kararı vermesinin ne kadar uzun sürdüğü konusunda gerçekten rahatsızım” dedi.