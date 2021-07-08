Afrika’da Covid-19 vakalarında en kötü hafta

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen haftanın Afrika’da yeni tip corona virüs vaka sayısında en kötü hafta olarak kayda geçtiğini duyurdu.

Pandeminin durdurulabilmesi ve yeni varyantların gelişmesinin engellenmesinin en etkili yöntemi aşılama. Ancak aşı dağıtımındaki adaletsizlik sebebiyle Afrika’da aşılama süreci yavaş işliyor. Yapılan aşı sayısının dünyadaki aşılamanın yüzde 1,6’sına denk geldiği kıtada sadece 16 milyon kişi tam olarak aşılanabildi.

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, kıtanın geçen hafta ikinci dalgadaki zirve noktasını geçerek yeni bir rekor kırdığını ve vaka sayılarının bir önceki haftaya oranla 251 bin arttığını belirtti.

Yeni vakaların peş peşe 7’nci haftada da arttığına değinen Moeti, “Afrika için en kötüsü henüz yaşanmadı” dedi.

Varyantlara ilişkin bilgi toplamakta zorluk yaşanıyor

16 ülkede vaka artışlarının sürdüğünü ve artışın olduğu ülkelerden 10’unda Delta varyantının görüldüğünü aktaran Moeti, kıtanın virüs varyantlarına ilişkin yeterli bilgiyi toplamakta zorluk çektiğini söyledi.

Afrika’da vaka sayısı 5 milyon 800 bini geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı 149 bini aştı.