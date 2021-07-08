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Yaramazlara biraz batar!

UEFA’dan İngiltere Futbol Federasyonu hakkında disiplin soruşturması

Avrupa futbolunun patronu UEFA, İngiltere ile Danimarka arasında dün akşam oynanan, 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) yarı final maçında yaşanan olaylar nedeniyle İngiltere Futbol Federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın UEFA’nın açıklamasından aktardığına göre İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanan karşılaşmada yaşananlar sonrası açılan soruşturmaya gerekçe olarak taraftarların Danimarka Milli Marşı’nı yuhalaması, rakip futbolculara lazer tutması ve meşale yakması gösterildi.


İngiltere, normal süresi 1-1 sona eren maçı, uzatmanın ilk devresinde attığı golle 2-1 kazanmıştı. 104. dakikada penaltı atışını kullanan Kane, Danimarka kalecisi Schmeichel’ın kurtardığı topu takip ederek filelere göndermişti.

Televizyon görüntüleri, penaltı atışı sırasında Schmeichel’ın yüzüne lazer tutulduğunu göstermişti.

Penaltı sırasında kaleci Schmeichel’ın gözüne lazer tutuldu: Aptallar

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