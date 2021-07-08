UEFA’dan İngiltere Futbol Federasyonu hakkında disiplin soruşturması

Hükümetin geçen sene pandemi ile savaşında düşük faizli kredilerle genişlemeci politikaların ön saflarında yer alan kamu bankalarının yeni sermaye gereksinimi artarken, konuya yakın bankacılık kaynakları ve hükümet yetkilileri bir yandan da geri dönmeyen kredilerden oluşan sorunlu krediler için acil bir plana ihtiyaç olduğunu belirtiyor.