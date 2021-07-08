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Yaramazlara biraz batar!

Penaltı sırasında kaleci Schmeichel’ın gözüne lazer tutuldu: Aptallar

Dün akşam oynanan EURO 2020 yarı final maçında, İngiliz futbolcu Harry Kane’in uzatmalardaki penaltı vuruşu sırasında Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel’ın gözüne lazer tutuldu.

Fotoğraf: Twitter

Kalabalığın arasından gelen yeşil lazer ışığının kim tarafından tutulduğu belirlenemese de doğal olarak, bir İngiliz taraftar olduğu düşünülüyor.


Schmeichel’ın lazeri fark edip etmediği bilinmiyor ancak yıldız kaleci bu sportmenlik dışı davranıştan etkilenmemiş olacak ki topun ağlarla buluşmasını engelledi. Ancak Kane Schmeichel’dan dönen topu gole çevirmeyi başardı.

ITV maç sonrası görüntüleri yayınlarken sunucu Mark Pougatch “Bunu kim yaptıysa aptallar. Kasper bunu hak etmiyor. Bu tür şeyleri görmek istemiyoruz” dedi.

Lazerli müdahale girişimi sosyal medyada da epki çekti. Faiyin kimliğinin tespit edilip ömür boyu stadlara girişinin yasaklanması talep edildi.

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