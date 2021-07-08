AKP ve MHP’nin oylarıyla: Müzik sektörü için verilen araştırma önergesi reddedildi

İYİ Parti’nin müzik sektöründe yaşanan sorunların araştırılması için verdiği önerge AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

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Genel Kurul’da, gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerileri ele alındı. AKP’nin, gündem ve çalışma saatleriyle ilgili grup önerisi kabul edildi.

Öte yandan İYİ Parti’nin, ‘Müzik sektörünün sorunları ve sektör çalışanlarının taleplerine kapsayıcı çözümler bulunması’, HDP’nin ‘Bağımsız ve tarafsız bir medyanın oluşması’, CHP’nin ‘Tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan sorunlar’ın araştırılması önergelerinin ele alınması reddedildi.

İYİ Parti TBMM Grubu’nun paylaştığı önerge gerekçesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘müzik yasağı’ açıklaması hatırlatılarak ‘müzik ve eğlence sektörünün normalleşme döneminde ayakta kalmak için destek beklediği ama yasakların sektör çalışanlarının umutlarını ortadan kaldırdığı’ kaydedildi.

İktidarın salgın koşullarını ‘siyasi ajandasını hayata geçirmek için kullandığını böylelikle otoriter eğilimlerinin daha görünür bir hal aldığı’ belirtilen gerekçede şu ifadeler kullanıldı: “Kamuoyunda bütün yasak ve sınırlamaların kaldırılması beklenirken müzik yasağının 24.00 olarak belirlenmesi yalnızca müzik ve eğlence sektörünün sorunlarını derinleştirmekle kalmamakta, aynı zamanda iktidarın kültür ve sanat faaliyetlerinin toplumu dönüştürücü etkisinden ne denli endişe ettiğini açıkça ortaya koymaktadır.”

Erdoğan’ın, “Müzikle ilgili kısıtlamaları akşam 12’ye çekiyoruz. Kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur” ifadeleriyle duyurduğu yasağa tepki yağmıştı. Söz konusu yasak, sosyal medya kullanıcılarınca ‘ideolojik’ olmakla eleştirilmiş ‘pandemiyle alakası’ sorgulanmıştı.