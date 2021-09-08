Akşam Postası / 8 Eylül 2021

‘Çekirdek’ söylemi doları zıplattı

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Türk Lirası, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun çekirdek enflasyonun olağanüstü koşullardan ötürü önem kazandığını belirtmesinden sonra sert değer kaybetti.

Kripto para piyasası tepetaklak

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Bitcoin fiyatı dün yüzde 10’dan fazla düşüşle 46 bin doların altına indi. Yoğun satış baskısı nedeniyle kayıp bugün de devam ediyor.

İstanbul’da tren kazası

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İstanbul’da, Adapazarı-Pendik seferini yapan ADA treni duramayarak düşük hızda, Tersane İstasyonu’nda bekleyen Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren’e (YHT) çarptı.

Prof. Balık anlattı: Mu varyantı neyin nesi?

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Prof. Dr. İsmail Balık, Türkiye’de de görülen Mu varyantı hakkında ”En önemli özelliği aşıların etkisini daha da azaltan bir mutasyon yapmış olması” dedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde, öğretmenlerden Atatürk’ün olduğu sayfayı yırtmaları istendi

Kıbrıs Cumhuriyeti Eğtim Bakanlığı’ndan bir ders kitabından Atatürk’ün anlatıldığı sayfayı yırtmaları talep edilen bir e-posta alan eğitimciler konuyla ilgili ‘izahat istediklerini’ açıkladı.

Bakandan ‘U’ açıklaması: Bu metroları biz yapıyoruz, bunu herkes bilmeli

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’daki metrolarun yeni simgesi U harfi logolarla ilgili tartışmalara yanıt verdi.

İHD raporu: Son 13 yıldaki zırhlı araç çarpmalarında 20’si çocuk 42 kişi öldü

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İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’nin raporuna göre son 13 yılda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde zırhlı araç çarpmalarında 20’si çocuk 42 kişi hayatını kaybetti.

Van Gölü’ndeki çekilme 1 kilometreyi aştı

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Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nde, yağışların azalmasıyla son yılların en geniş alanlı çekilmesi meydana geldi.

HDP ortak adaya göz kırptı

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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP’nin cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday çıkarma fikrine açık olduğunu söyledi.

DİSK-AR: Kayıtlı işsiz sayısı iki ayda 244 bin kişi arttı

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), işten çıkarma yasağının sona ermesinin kayıtlı işsiz sayısında ciddi bir artışa yol açtığını duyurdu.

CHP’li Özel: TMO fiyatı yetersiz; kuru üzüm üreticisine destek primi ödenmesi gerek

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CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) açıkladığı çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatının yeterli olmadığını, üzüm satışını belgelendiren üreticilere kilogram başına en az 2 lira destekleme primi ödenmesi gerektiğini söyledi.

Alman polisi ‘gizlice’ casus yazılım Pegasus’u satın aldı

Alman Federal Kriminal Dairesi’nin (BKA) İsrailli bir şirketin ürettiği ‘Pegasus’ adlı casus yazılımı kullandığı bildirildi. Tartışmalı yazılım 2019’da gizlice alınmış.

ABD mahkemesi ‘Yıldız Avcısı’nın Türkiye’ye iadesi talebini reddetti

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ABD’de mahkeme Türkiye’nin ‘Yıldız Avcısı’ heykelciğinin milyarder Michael Steinhardt ve Christie’s Müzayede Evi’nden alınarak iade edilmesi için açtığı davayı reddetti.

Meclis başkanı ‘en büyük tehlike’yi gördü: Dijital faşizm

İktidar, bir ‘sansür yasası’ olarak getirilmesinden kaygı duyulan sosyal medya düzenlemesi için zemin hazırlamaya yönelik söylemini sürdürüyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Karşı karşıya bulunduğumuz en büyük tehditlerden biri dijital faşizmdir” dedi.

Erotik roman yazarına vurulup istifa eden piskopos tarım uzmanı olarak iş arıyor

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Geçen ay görevi bıraktığında Roma Katolik Kilisesi tarafından ayrıntıya girilmeden ‘şahsi nedenler’ gerekçe gösterilen İspanyol piskopos Xavier Novell’in erotik romanlar yazan bir kadına aşık olduğu için istifa ettiği ortaya çıktı.

Brezilya lideri hızını alamadı: Ancak Tanrı beni saf dışı bırakabilir

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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ‘seçimlere girip girmeme konusunda kendisini ancak tanrının saf dışı bırakabileceğini’ öne sürdü.

California, ilişki sırasında partnerin rızası olmadan prezervatif çıkarmayı yasaklayan ilk eyalet oldu

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California ‘stealthing‘ adı verilen, cinsel ilişki sırasında partnerin rızası olmadan prezervatifin çıkarılması eylemini yasaklayan ilk ABD eyaleti oldu.