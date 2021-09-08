DİSK-AR: Kayıtlı işsiz sayısı iki ayda 244 bin kişi arttı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), işten çıkarma yasağının sona ermesinin kayıtlı işsiz sayısında ciddi bir artışa yol açtığını duyurdu.

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DİSK-AR’ın çalışmasında, temmuz- ağustos aylarında 244 bin artan kayıtlı işsiz sayısının 3,2 milyona yaklaştığına vurgu yapıldı. Ayrıca temmuz ayından itibaren işsizlik ödeneği için yapılan başvurulardaki artışa da dikkat çekildi.

Çalışmada şunlar kaydedildi: “İşten çıkarma yasağının sona ermesiyle birlikte işsizlikte tırmanış devam ediyor. Sadece temmuz 2021’de işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı 232 bin oldu.”

Kaynak: İŞKUR

2021 temmuz ayı işsizlik ödeneği başvuruları önceki yılları da bir hayli geride bırakmış durumda. 2019 temmuz ayında 201 bin olan işsizlik ödeneği başvurusu fesih yasağı döneminde (2020 temmuz) 96 bine gerilemişti. Fesih yasağının kalkması sonrasında (2021 temmuz) ise 232 bine yükseldi.

DİSK-AR’ın çalışmasının değerlendirme bölümü ise şöyle: “İşsizlikte artış sürecek. Fesih yasağının sona ermesinin kayıtlı işsiz sayısında tekrar ciddi bir artışa yol açtığı görülüyor. Bu artışın mevsim etkilerinin (tarım, inşaat, turizm) sona ermesiyle sonbahar aylarında hızlanması beklenebilir.”