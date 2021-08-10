TÜİK: İşsiz sayısı 823 bin kişi azaldı

Türkiye’de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 2,5 puanlık azalışla yüzde 10,6’ya geriledi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 399 bin kişiye düştü.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladığı haziran ayına ilişkin işgücü istatistikleri şöyle:

*Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı haziran ayında bir önceki aya göre 823 bin kişi azalarak yaklaşık 3,4 milyon kişi oldu.

*Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı aynı dönemde 2,5 puan azalış ile yüzde 10,6 kaydedildi.

*İstihdam edilenlerin sayısı 602 bin kişi artarak 28 milyon 586 bin kişi, istihdam oranı ise 0,9 puanlık artış ile yüzde 44,9’e geldi.

*İşgücü aynı dönemde 222 bin kişi azalarak 31 milyon 984 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 50,2 kaydedildi.

*15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 22,7 oldu.

*Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı haziran ayında bir önceki aya göre 4,7 puan azalarak yüzde 22,4 oldu

*Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14.6 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,8 kaydedildi.