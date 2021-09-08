California, ilişki sırasında partnerin rızası olmadan prezervatif çıkarmayı yasaklayan ilk eyalet oldu

California ‘stealthing‘ adı verilen, cinsel ilişki sırasında partnerin rızası olmadan prezervatifin çıkarılması eylemini yasaklayan ilk ABD eyaleti oldu.
Gizlice hareket etmek anlamına gelen ‘stealth’ kelimesinden türeyen terim son yıllarda sıklıkla gündeme geliyor. Cinsel ilişki sırasında ‘stealthing‘ mağduru olan insanların sayısı artıyor. Erkeğin, partnerin onayı ya da haberi olmadan cinsel ilişki sırasında prezervatifi çıkarmasının, fiziksel ve duygusal açıdan olumsuz sonuçları nedeniyle, bu eylemin cinsel suç sayılması talep ediliyor.
California’daki yeni düzenlemeyle yasa dışı olan ‘stealthing‘ cinsel taciz suçu kapsamına alındı.
Kanunla birlikte mağdura, uğradığı zarar karşısında dava açma hakkı tanınacak.