California, ilişki sırasında partnerin rızası olmadan prezervatif çıkarmayı yasaklayan ilk eyalet oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın işaret vermesiyle beraber AKP’nin gündemine giren ve ekim ayında Meclis’e sunulması beklenen yeni sosyal medya düzenlemesi için her ne kadar amaç ‘yalan haberleri engellemek’ şeklinde sunulsa da kamuoyunu yeni bir ‘sansür yasası’ kaygısıyla tedirgin ediyor.