İstanbul’da tren kazası

Adapazarı-Pendik seferini yapan tren, İstanbul’un Tuzla ilçesinde istasyonda bekleyen başka bir trene arkadan çarptı.
AA’nın aktardığına göre seyir halindeki trenin makinisti duramayarak Yüksek Hızlı Tren’e hafif çarptı; düşen bazı yolcular yaralandı.
Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Seferlerde aksama yaşanıyor.
TCDD’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Adapazarı -Pendik seferini yapan ADA treni Tuzla Tersane İstasyonu’nda beklemekte olan Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan YHT’ye duramayarak düşük hızda tampon temasında bulundu. Seferler kısa sürede başlayacaktır.”