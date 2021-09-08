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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da tren kazası

Adapazarı-Pendik seferini yapan tren, İstanbul’un Tuzla ilçesinde istasyonda bekleyen başka bir trene arkadan çarptı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın aktardığına göre seyir halindeki trenin makinisti duramayarak Yüksek Hızlı Tren’e hafif çarptı; düşen bazı yolcular yaralandı.


Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Seferlerde aksama yaşanıyor.

TCDD’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Adapazarı -Pendik seferini yapan ADA treni Tuzla Tersane İstasyonu’nda beklemekte olan Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan YHT’ye duramayarak düşük hızda tampon temasında bulundu. Seferler kısa sürede başlayacaktır.”

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