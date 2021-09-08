CHP’li Özel: TMO fiyatı yetersiz; kuru üzüm üreticisine destek primi ödenmesi gerek

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) açıkladığı çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatının yeterli olmadığını, üzüm satışını belgelendiren üreticilere kilogram başına en az 2 lira destekleme primi ödenmesi gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre CHP’li vekil, Manisa’nın kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenin ardından kuru üzüm alım fiyatlarına ilişkin konuştu.

TMO tarafından 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramına 13 lira taban fiyat belirlendiğini hatırlatan Özel, bunun yeterli olmadığını savundu.

‘Kötü bir şaka bile değil’

Geçen yıl aynı kalitedeki üzüme 12,5 lira taban fiyat verildiğini belirten Özel, 50 kuruşluk artışın kimseyi memnun etmediğini ifade ederek şöyle devam etti: “Kuru üzüm bütün Manisa ekonomisini döndüren bir ürün, Manisa ekonomisinin lokomotifidir. Dün açıklanan fiyat kötü bir şaka bile değildir. Yapılması gereken tek şey, üzümünün satışını belgelendiren herkese, kilogram başına en az 2 liralık bir prim verilmesidir.

Bu açıklanan fiyat kabul edilebilir bir rakam değil, üretici zaten borcunu ödeyemiyor, çektiği kredinin faizi altında eziliyor. Biz bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz. Bunun siyaseti olmaz. Tüm milletvekilleri hep birlikte sesimizi yükseltelim, Karadeniz’de bütün milletvekilleri parti gözetmeksizin çay ve fındık için birlik oluyorsa biz de birlik olmalıyız.”

Manisa Ziraat Odaları da memnun değil

Manisa Ziraat Odaları İl Koordinatörü Abdullah Şenol da açıklanan fiyatın beklentilerini karşılamadığını belirtti.

TMO’nun kuru üzümle ilgili taban fiyatları açıklamasının ardından toplanan Manisa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu üyesi ziraat odası başkanları, ortak basın açıklaması yaptı.

Beklenti 16,5 liraydı

Kurul adına yaptığı açıklama yapan Şenol, 9 numara kalitedeki kuru üzüm için beklentilerinin kilogramda 16,5 lira olduğunu belirterek, 13 lira olarak açıklanan fiyatın hangi kritere göre belirlendiğini merak ettiklerini dile getirdi.

Üreticilerin açıklanan fiyata tepkili olduğunu dile getiren Şenol, geçen yıl 12,5 lira olan fiyatın enflasyon ve girdi maliyetlerindeki artışlar ve rekoltenin bu yıl daha az olmasına rağmen yüzde 4 artışla 13 lira olarak belirlenmesine anlam veremediklerini aktardı.

Üreticinin maliyetine ürün satmaya mecbur bırakıldığını vurgulayan Şenol, fiyatların revize edilmesi konusunda umutlarını koruduklarını, bu konunun takipçisi olduklarını kaydetti