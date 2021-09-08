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Yaramazlara biraz batar!

Peker istikamet bildirdi: Suriye, Kıbrıs, Yunanistan ve Ermenistan

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, “Dış politikaya katkı sağlamak için Suriye’ye gidiyorum. Oradan da Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve Ermenistan’a geçeceğim” diye yazdı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Peker, örgütüne yönelik operasyonların ardından video çekip paylaşmaya başlamıştı. Twitter’dan paylaşım yaparak iktidar hakkında yeni iddialar ortaya atan örgüt lideri, bir süredir yeni video atmıyor.


Twitter paylaşımında, “Muhalefetin 20 senede yapamadığını Sedat Peker yaptı diyen dostlarım, hizmetlerim henüz bitmedi” diye yazan Peker, ‘dış politikaya katkı sağlamak için’ gideceği yerleri yazdı.

Peker daha sonra başka bir tweet’inde şunları kaydetti: “Suriye, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Ermenistan’la şahsımla ilgili yapılacak görüşmelerden sonra barış sağlandığı taktirde ziyaretlerim Suudi Arabistan ve İsrail olarak devam edecek. Durmak yok, yola devam! Dünya barış elçisi Sedat Peker.”

Peker daha sonra başka bir tweet atarak, şunları kaydetti: “Dünya barış elçisi görevimle ABD ve Avrupa’ya gitmeme gerek yok. Mülteciler için ülkemize para verdiler onlarla barıştık. Ancak Taliban’ın bize vermediği Kabil havaalanının güvenliğini almak için Afganistan’a gideceğim (Daha adil bir dünya mümkün). Dünya barış elçisi Sedat Peker.”

Beş gün önce avukatı aracılığıyla Halk TV yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan Peker, şunları söylemişti: “BAE’nin görevli memurları, ‘Bizim ülkemizde başka bir ülkeyi kötüleyen videolar çekemezsiniz’ diye düşüncelerini söylediler. Burası yabancı ülke ve kanunlarına tabiyim. Tüm imkânlarımı zorlayıp video çekme gayretinde olacağım.

Pasaportumun iptal edildiği tarih, ‘Belki başka bir ülkeye geçebilirim’ diye paylaşım yaptığım zamana denk geliyor. Eşim ve yaşları küçük olan üç çocuğum haricinde, ailem ve çevremdeki herkesin pasaportları iptal edildi. Hangi gerekçeyle iptal edildiğini henüz anlayamadım. Mahkeme kararı olmadan, İçişleri Bakanı talimatıyla iptal edildiler.”

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