Sedat Peker: BAE, ‘Başka ülkeyi kötüleyen video çekme’ dedi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) memurların kendisine, “Başka bir ülkeyi kötüleyen videolar çekemezsiniz’ dediğini belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Peker, örgütüne yönelik operasyonların ardından video çekip paylaşmaya başlamıştı. Twitter’dan paylaşım yaparak iktidar hakkında yeni iddialar ortaya atan örgüt lideri, bir süredir yeni video atmıyordu.

Avukatı aracılığıyla Halk TV yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan Peker, şunları söyledi: “BAE’nin görevli memurları, ‘Bizim ülkemizde başka bir ülkeyi kötüleyen videolar çekemezsiniz’ diye düşüncelerini söylediler. Burası yabancı ülke ve kanunlarına tabiyim. Tüm imkânlarımı zorlayıp video çekme gayretinde olacağım. Pasaportumun iptal edildiği tarih, ‘Belki başka bir ülkeye geçebilirim’ diye paylaşım yaptığım zamana denk geliyor. Eşim ve yaşları küçük olan üç çocuğum haricinde, ailem ve çevremdeki herkesin pasaportları iptal edildi. Hangi gerekçeyle iptal edildiğini henüz anlayamadım. Mahkeme kararı olmadan, İçişleri Bakanı talimatıyla iptal edildiler”.

‘Dubai’de şirket kurdum, üç senelik oturma izni aldım’

Dubai’de şirket kurduğunu açıklayan Peker, “Üç senelik oturum aldım. İş insanı olarak bulunuyorum. Pasaportum iptal edildiği için başka bir ülkeye gidebilmem mümkün değil. Mücadeleyi bırakmış değilim” dedi.

Türkiye ile BAE arasındaki görüşmelerin kendisiyle alakalı olmadığını düşündüğü söyleyen Peker, “Türkiye ve BAE’nin görüşme konusunun sadece şahsımla ilgili olduğunu düşünmüyorum. İki ülke arasında dış politika ile ilgili çok farklılık var” dedi.

“Hakkımda kırmızı bülten kararı yok” diyen Peker şunları söyledi: “Bu ülkede suç işlemediğim sürece beni kimse başka yere yollayamaz. En fazla yapacağı şey, ülkelerinden ayrılmamı istemeleri olur. BAE hiç kimseyi teslim etmemiştir. Kendi ülkesindeki yönetimle ters düşmüş birçok iş adamı ve devlet başkanı bu ülkede yaşıyor. Onları pazarlık konusu yapmamışlar da beni mi yapacaklar. Asla inanmıyorum.”