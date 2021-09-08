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Yaramazlara biraz batar!

Meclis başkanı ‘en büyük tehlike’yi gördü: Dijital faşizm

İktidar, bir ‘sansür yasası’ olarak getirilmesinden kaygı duyulan sosyal medya düzenlemesi için zemin hazırlamaya yönelik söylemini sürdürüyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Karşı karşıya bulunduğumuz en büyük tehditlerden biri dijital faşizmdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 12 Ağustos’ta, “Sosyal medyaya hiç olumlu bakmıyorum, Meclis’in açılmasıyla birlikte bir çalışmanın yapılması gereğine inanıyorum” demesinin ardından AKP ‘dezenformasyonla mücadele’ gerekçesiyle yeni bir yasa için kolları sıvamıştı.


Avusturya’nın başkenti Viyana’daki bir toplantıda konuşan Şentop, dezenformasyon ve sahte gerçeklerle toplum psikolojisini olumsuz etkileyerek insanlar arasındaki güven duygusunu yok etmenin ve neticede demokratik toplum düzenine zarar vermenin hedeflendiğini ifade etti: “Günümüzde bazı sosyal medya platformları yalan haber, iftira, terör propagandası, darbe çağrısı, itibar suikastı, hedef gösterme, nefret söylemi ve ırkçılığın beşiği olmuş vaziyettedir. Bu bağlamda karşı karşıya bulunduğumuz en büyük tehditlerden biri dijital faşizmdir.”

Bir grup özel şirketin, neredeyse bütün insanlığın bilgiye erişimini şekillendiren bir otorite haline dönüştüğünü, terör örgütlerinin de söz konusu platformlar kanalıyla dezenformasyon ve nefret söylemini özgürce ve korunaklı şekilde yayabildiğini belirten Meclis başkanı şöyle devam etti: “Bunun tek çözüm yolu hukuk çerçevesinde mücadele etmek için en isabetli hukuki düzenlemeleri yapmak, uluslararası sözleşmeleri geliştirmektir. Nefret söyleminin ve dezenformasyonun yol açtığı zarar ile orantılı yaptırımların kararlılıkla uygulanması da sürecin bütünleyici ve olmazsa olmaz şartıdır. Uluslararası çok uluslu şirketler ulusal kanunları ve hukuk düzenini tanımamak, ayrı bir hukuk düzeni geliştirmek arzusundadır. Burada parlamentoların birlikte hareket etmesi gerektiği kanaatindeyim.”

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