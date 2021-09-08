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Yaramazlara biraz batar!

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde, öğretmenlerden Atatürk’ün olduğu sayfayı yırtmaları istendi

Kıbrıs Cumhuriyeti Eğtim Bakanlığı’ndan bir ders kitabından Atatürk’ün anlatıldığı sayfayı yırtmaları talep edilen bir e-posta alan eğitimciler konuyla ilgili ‘izahat istediklerini’ açıkladı.

Fotoğraf: AA

Kahtimerini.com’un Sigmalive’dan aktardığı habere göre öğretmenler, bakanlıktan ‘acil kodlu’ mesaj aldı. Mesajda, 11’inci sınıfların İngilizce ders kitaplarından biri ‘Oxford Discover Futures 3 Workbook’tan Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’nin en büyük kahramanı olduğunun anlatıldığı sayfayı, kitapları öğrencilerine dağıtmadan önce yırtmaları istendi.


Metinde, genç yaştan beri liderlik vasfını gösteren Atatürk’ün ülkesi savaşa girdiğinde cesurca savaştığı, modern Türkiye’yi kurma konusundaki desteği sonrasında yeni bir demokrasi kurmak için özverili bir şekilde çalıştığı belirtiliyor.

Aynı sayfada, Atatürk’ün yanı sıra sanat dünyasının kahramanları olarak da Meksikalı ressamlar Frida Kahlo ile Diego Rivera işleniyor.

Ülkedeki Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (OELMEK) bu taleple ilgili şikayet aldıklarını açıkladı. Bazı öğretmenler ise sosyal medyadan konuya açıklık getirilmesini istedi, neden böyle bir talepte bulunulduğunu sordu.

E-postanın bir genelge niteliğinde olduğunu yazan AA’nın aktardığına göre, bakandan izahat isteyen ve konuyu tartışmak için kendilerine randevu verildiğini belirten OELMEK Başkanı Kostas Hacisavvas şunları söyledi: “Önümüzdeki günlerde eğitim bakanlığında yapacağımız görüşmede, ilgili kararı gündeme getiren sebepler hakkında izahat isteyeceğiz. Görüşmemiz, eğitimle ilgili başka ciddi konuları ele almak maksadıyla gerçekleşecek. Meslektaşlarıma, genelgeyle ilgili soruları ileteceğime dair söz verdim.”

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