Bakan Koca: İki doz mRNA aşısı olanlar hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İki doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ikinci doz üzerinden beş altı ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacakları öngörülmektedir” dedi.
Bakanın, bilim kurulu toplantısı sonrası yayınladığı yazılı açıklamasından öne çıkan satırbaşları şöyle:
*Hastanelerimizdeki aktif vakaların yüzde 90’a yakını aşı olmamış ya da aşısı tamamlanmamış kişilerdir.
*Aşısı tamamlanmamış kişi, iki doz inaktif aşı olup ikinci doz aşısından üç ay sonra hatırlatma dozunu da yaptıran veya son altı ay içinde iki doz mRNA aşısı olan kişidir.
*Bilgilerimiz, inaktif aşıdan üç ay sonra yapılan hatırlatma dozunun, koruyuculuğu çok önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. Üç doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı yüzde 2’den daha azdır.
*İki doz mRNA aşısından sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyulacağının en önemli örneklerinden biri İsrail’de ikinci doz uygulamasından altı ay sonra vaka sayılarının hızla artış göstermesidir.
*Yaklaşık 8 milyon nüfusta günlük 10 bin vaka görülmesi bizim nüfusa oranlandığında günde 100 bin vakaya karşılık gelmektedir.
*Türkiye’de hatırlatma dozu ihtiyacı tespit edilerek uygulamaya erkenden başlanmış, olası 100 bin vakalık etki 20 bin günlük vakayla sınırlanmıştır.
*Okullarımızın, öğrencilerimizin durumunu yakından izleyerek tedbirleri güncelleyeceğiz. Şu an izleme ve tedbirleri uygulama sürecindeyiz.
*Ülkemizde hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon vatandaşımız bulunmaktadır. Vakit kaybetmeden hatırlatma dozunuzu olun.