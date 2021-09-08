‘Çekirdek’ söylemi doları zıplattı

Türk Lirası, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun çekirdek enflasyonun olağanüstü koşullardan ötürü önem kazandığını belirtmesinden sonra sert değer kaybetti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayında Türkiye’deki yıllık enflasyonu yüzde 19,25 olarak duyurmuştu. Bu aynı zamanda enflasyonunun yüzde 19 olan politika faizini aştığı anlamını taşıyordu.

Fiyatı mevsimsel olarak değişebilen ürünlerin sepetten çıkarılarak hesaplandığı çekirdek enflasyonda ise manşet enflasyonun aksine bir düşüş söz konusuydu. Temmuzda yüzde 17,22 olan yıllık çekirdek enflasyon ağustosta yüzde 16,76’ya çekilmişti.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu bugün ilerde alınabilecek bir faiz indirimi kararında odak noktanın artık çekirdek enflasyon olacağını söyledi: “Küresel merkez bankacılığında, para politikası duruşu belirlenirken, para politikasının etkisi dışında olan kısa vadeli arızi unsurlardan arındırılmış çekirdek enflasyon göstergeleri esas alınır.“

Açıklamaların hemen akabinde piyasalarda yeniden ‘faiz indirimi‘ kaygısı arttı, Türk Lirası baskılandı.

Dolar/TL, 8,35’ten 8,48’e çıkarken; avro/TL 2,5 hafta sonra 10 seviyesinin üzerine geldi.

İlk tepki sonrası kurlar bir miktar geri çekilirken dolar/TL 8,44, avro ise 9,97’de dengelenmiş gözüküyor.



TL, bugün ayrıca yüzde 1’den fazla eriyerek dolar karşısında en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.