Kıbrıs Cumhuriyeti, Atatürk’ün anlatıldığı kitabı hepten toplatma kararı aldı

Kıbrıs Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk için ‘kahraman’ denen bir sayfanın yer alması dolayısıyla orta eğitimde kullanılan ‘Oxford Discover Futures 3 Workbook’ isimli kitabın toplatılmasına karar verdi.

Fotoğraf: AA

Bakanlıktan kitap dağıtılmadan söz konusu sayfanın yırtılması talep edilen bir e-posta alan eğitimciler ‘izahat istediklerini’ açıklamıştı. Sayfada, Atatürk’ün yanında sanat dünyasının kahramanları olarak da Frida Kahlo ve Diego Rivera işleniyor.

AA’nın ülke basınından aktardığına göre bakanlık kitabın ‘uygunsuz’ olarak değerlendirildiğini ve tümden toplatılmasına hükmedildiğini duyurdu.

‘Okul kitapları içerisinde Atatürk’ün kişiliği ve liderliğinin lanse edildiği ifadeler olmasının kabul edilemeyeceğinin’ savunulduğu açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Bugün kamuoyundan gelen yorumlara, bazı eleştirilere ve/veya yüzeysel enternasyonalizme bakılmaksızın, yarı işgal altındaki Kıbrıs’ta Türkiye’nin bölge halklarına karşı tarihi suçlarının ihmali veya dolaylı kabulünün yeri yoktur. Bu nedenlerle kitap tamamen uygunsuz ve kabul edilemez olarak değerlendiriliyor ve bir çözüm bulunana kadar toplatılıyor.”