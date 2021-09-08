Muharrem İnce’ye beş ay hapis

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 13 Aralık 2012’de, Silivri’deki duruşma salonunda bir jandarma üsteğmene yönelik “O milletvekili dokunamazsın, dokunursan o elini kırarım” sözü nedeniyle yargılandığı davada ‘kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme’ suçundan beş ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Silivri 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya İnce katılmazken, üç avukatı salonda hazır bulundu.

İnce’nin avukatlarından Eren Eylem Dudu, bir önceki celsede savcılığın sunduğu mütalaayı kabul etmelerinin mümkün olmadığını, mütalaada hukuki ve usuli aykırılıklar bulunduğunu söyledi.

Olayın meydana geldiği yerin bir duruşma salonu olduğunu beyan eden Dudu, şunları kaydetti: “Duruşma salonu düzenini sağlayan kişi mahkeme başkanıdır. Mahkeme başkanının da suç tarihi itibariyle terör örgütü üyesi olduğu mahkeme kararı ile kesinleşmiştir. Bir terör örgütü üyesinin verdiği talimatlara uymamanın suç olmayacağı hukukun gereğidir. Müvekkil söz konusu tarihte milletvekilidir.

Bu sorumluluk içerisinde mevcut haksızlıklara ses çıkarması, kendisini ve etrafındakileri koruması milletvekilliğinin bir gereğidir. Mağdur jandarma personelinin hangi görevi yerine getirdiği dosya kapsamından anlaşılamamaktadır. Ortada yerine getirilmekte olan bir görev yokken ve görevi yerine getirilmeye engel tehdit koşulları oluşmamışken suçun oluşmadığını düşünüyoruz. Beraat talep ediyoruz.”

Memleket Partisi genel başkanının avukatlarından Mustafa Kemal Çiçek, olayın ‘Ergenekon’ davaları sırasında meydana geldiğini belirterek şunları aktardı: “Müvekkil de söz konusu duruşmalara grup başkan vekili sıfatıyla katılmış ve takip etmiştir. Mahkeme heyetinin terör örgütü üyeliğinden hüküm giymiş olması nedeniyle verilen emir ‘hukuksuz emir’ niteliğinde olup yerine getirilmemesi gerekir. Bu noktada ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçunun oluşması mümkün değildir. Aynı zamanda TCK 53. maddenin (seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılma) uygulanma koşulları da oluşmamıştır. Beraat talep ediyoruz.”

Avukat Ayça Özsoy ise dosyada 53’üncü madde uygulanarak müvekkilinin siyasi hayatına zarar verme kastı taşındığını, bu maddenin bir kısım hükümlerinin Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edildiğini, uygulanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Beş yıl denetim

Davayı karara bağlayan mahkeme, İnce’yi, ‘kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme’ suçundan altı ay hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme, cezanın, ‘sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak’ hapis cezasını beş aya indirdi.

İnce’nin ‘duruşmalardaki tutum ve davranışlarını dikkate alarak’ hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştıran mahkeme, Memleket Partisi liderinin beş yıl denetim süresine tabi tutulmasını karara bağladı.

Mahkeme, İnce’nin ‘denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği takdirde geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğini’ tutanağa geçirdi.

İnce’den tepki

Muharrem İnce söz konusu karara Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Memleket Partisi lideri, şunları kaydetti: “10 yıl önce AKP ‘FETÖ’ ortaklığında organize edilen Silivri’deki kumpas davalarında hukuksuzluklara direndiğim için bugün hakkımda beş ay hapis cezası verilmiş. Beş ay değil, 500 yıl da verseniz; ‘FETÖ’ye de size de yine direnir, yine direniriz.”