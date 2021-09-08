Erotik roman yazarına vurulup istifa eden piskopos tarım uzmanı olarak iş arıyor

Geçen ay görevi bıraktığında Roma Katolik Kilisesi tarafından ayrıntıya girilmeden ‘şahsi nedenler’ gerekçe gösterilen İspanyol piskopos Xavier Novell’in erotik romanlar yazan bir kadına aşık olduğu için istifa ettiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: Solsona Piskoposluğu

Ülke basını, 2010 yılında 41 yaşındayken Katalonya sınırlarındaki Solsona’ya piskopos olduğunda İspanya’nın en genç piskoposu unvanına sahip olan Novell’in ‘şeytani tınılı erotik romanlar’ kaleme alan bir yazara aşık olduğu için istifa ettiğini yazdı.

Haberi ilk duyuran Religión Digital eşinden boşanan, yazarlığın yanı sıra psikologluk yapan Silvia Caballol’a aşık olan Novell’in Barcelona ketinde tarım uzmanı olarak iş aradığını aktardı. Haberde, Novell’in, “Aşık oldum ve her şeyi kuralıyla yapmak istedim” sözlerine yer verildi. Novell, bu konunun son derece şahsi bir mesele olduğunun da altını çizdi

İspanya’da, Katolik Kilisesi’nin parlayan yıldızı olarak nitelendirilen Novell’in istifası sürpriz olarak nitelendirilmişti.

Papa Francis ve Vatikan yetkilileriyle defalarca buluşan Novell’in kürtaj konusundaki görüşleri ‘geleneksel tavırla örtüşüyordu’ ancak Katalonya’nın bağımsızlığını desteklemesi tartışma konusuydu.

Novell, geçmişteki röportajlarında, gençken 18 yaşındaki bir genç kadına aşık olduğunu ve sonrasında evlenip çocuk sahibi olmak istese de kendisine din adamı olma yönünde bir yol çizdiğini söylemişti.