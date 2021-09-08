Alman polisi ‘gizlice’ casus yazılım Pegasus’u satın aldı

Alman Federal Kriminal Dairesi’nin (BKA) İsrailli bir şirketin ürettiği ‘Pegasus’ adlı casus yazılımı kullandığı bildirildi. Tartışmalı yazılım 2019’da gizlice alınmış.

17 medya kuruluşu ortak çalışmayla NSO Group adlı şirketin otoriter rejimlere casus bir yazılım sattığını ortaya çıkarmıştı. Yazılım üzerinden insan hakları aktivistleri, gazeteciler ve avukatların izlendiği belirtilmişti. Pegasus’un 50 binden fazla telefona sızdığı bildirilmiş, Türkiye’den de yaklaşık 500 numaranın hedefte olduğu kaydedilmişti.

Alman Die Zeit gazetesinde yer alan habere göre Almanya İçişleri Bakanlığı’na bağlı BKA, NSO Group ile 2019’da bir sözleşme imzaladı.

Haberde, NSO Group’un, Pegasus’u dünyanın dört bir yanındaki polis ve istihbarat teşkilatlarına sattığı hatırlatıldı. Pegasus, akıllı telefonlarda eş zamanlı bilgileri alabiliyor, konuşmaları kaydedebiliyor, konum verilerini okuyabiliyor ve kamerayı gizlice etkinleştirebiliyor. Bunun yanısıra şifreli mesajlaşma uygulamalarına da erişebiliyor.

Harvard’dan araştırmacı ve kriptolog Bruce Schneler yazılımı şöyle özetlemşti: “Birisi omzunuzun üzerinden okuyorsa, ne tür şifreleme kullanıldığı önemli değil.”

İlk müzakere 2017’de

Die Zeit Alman yetkililerle NSO arasındaki müzakerelerin ilk olarak 2017 yılında başladığını belirtti.

BKA’nın yıllardır kendi casus yazılımı üzerinde çalıştığı hatırlatılan haberde şöyle denildi: “Görünüşe göre mevcut zayıf bilanço nedeniyle BKA, kurum içi geliştirdiği yazılıma ek olarak NSO’nun süper silahı Pegasus’u kullanmaya karar verdi.”