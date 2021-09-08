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Yaramazlara biraz batar!

İHD raporu: Son 13 yıldaki zırhlı araç çarpmalarında 20’si çocuk 42 kişi öldü

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’nin raporuna göre son 13 yılda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde zırhlı araç çarpmalarında 20’si çocuk 42 kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi’nde 3 Eylül’de evinin önünde bisiklet süren yedi yaşındaki Miraç Miroğlu, zırhlı aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmesi söz konusu araçlar hakkındaki tartışmaları yeniden başlattı.


İHD Diyarbakır Şubesi 2008 ile 2018 arası zırhlı araç çarpmalarına ilişkin raporunu 2008-2021 yılları arası olarak güncelledi.

Buna göre son 13 yılda 42 kişi yaşamını yitirirken 21’i çocuk 90 kişi yaralandı. Bölge kentleri dışında biri çocuk iki kişi yaşamını yitirdi.

Derneğin Twitter hesabı üzerinden rapora ilişkin şunlar kaydedildi: “Gerçekleşen en az 76 zırhlı araç çarpması olayında, 21’i çocuk 90 kişi yaralanırken yaralanan yurttaşlardan kimileri fiziksel kayıplarla yaşamını sürdürmek durumunda bırakıldı. Olaylardaki ölüm ve yaralanmaların en çok çocuk ve yaşlı yetişkinleri etkilediği görülmektedir.”

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