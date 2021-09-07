Zırhlı aracın çarptığı Miraç’ın babası: Yavaş gitse terlik 11 metre yukarı fırlamazdı

Şırnak’ta zırhlı aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren 7 yaşındaki Miraç’ın babası Salih Miroğlu, aracın yavaş gittiğinin söylenip polis memurunun serbest bırakılmasına tepki gösterdi: “Eğer o araç yavaş gitseydi, benim çocuğumun terliği dama uçmazdı ve 11 metre fırlamazdı.“

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Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi’nde 3 Eylül’de evinin önünde bisiklet süren yedi yaşındaki Miraç Miroğlu, zırhlı aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

Evrensel’de yer alan habere göre bölge kentlerinde zırhlı araçlar son 13 yılda 20’si çocuk en az 40 kişinin ölümüne neden oldu. Ölümlerin failleri asker ve polisler hakkında açılan davalar ise cezasızlıkla sonuçlandı.

Miraç’ın faili polisin ifadesi ise olaydan üç gün sonra alındı. İdil Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘Ölümlü trafik kazası‘ suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan polis, daha sonra serbest bırakıldı.

Olayla ilgili Miroğlu ailesinin ifadesi ise henüz alınmadı.

Miraç’ın babası Salih Miroğlu, zırhlı araçların yedi gün 24 saat yüksek süratle mahallede devriye attıklarını söyledi. Oğlu Miraç’ın ölümüne neden olan zırhlı aracın da aşırı süratli olduğunun aktarıldığını belirten baba Miroğlu şunları söyledi: “Miraç daha yeni yedi yaşına girmişti. Bisikletle bakkala kadar gitmişti. 24 saat boyunca bu araçlar mahallenin içinde hız yaparak geziyorlar. Otoban değil, normal bir yol da değil. Benim çocuğum gitti, başkasının çocuğu gitmesin.

Miroğlu, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan’ın olaydan sonra İdil Devlet Hastanesi’ne gelerek kendisiyle görüştüğünü belirterek şöyle devam etti: “Vali, oğlumun ölümüne neden olan zırhlı araçla ilgili ‘Görüntüsü var ve araç yavaş gidiyor’ dedi. Eğer o araç yavaş gitseydi, benim çocuğumun terliği dama uçmazdı ve 11 metre fırlamazdı. Bisikleti dört parçaya ayrılmıştı. Eğer dedikleri gibi çocuğa yandan çarpsaydı, yere düşerdi ve çocuk fırlamaz, terliği de dama kadar uçmazdı. Her gün zırhlı araçların mahalleden nasıl geçtiğini kendi gözlerimle görüyorum. Günde en az 50 sefer gidip geliyorlar. Oğlumun ölümüne sebebiyet veren polisin tutuklanmasını, cezalandırılmasını istiyoruz.”