HDP: Şırnak’ta zırhlı aracın çarptığı 7 yaşındaki çocuk katledildi

HDP, Şırnak’ta kolluk kuvvetlerine ait zırhlı aracın çarpması sonucu 7 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.
Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi’nde zırhlı araç Mihraç Miroğlu adlı çocuğa çarptı. Akşam saatlerinde meydana gelen kazada İdil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk kurtarılamadı. Olayın çocuk bisiklet üzerindeyken yaşandığı öğrenildi.
HDP’nin Twitter hesabı üzerinden şunlar kaydedildi: “Bugün İdil’de zırhlı aracın çarptığı 7 yaşındaki #MihraçMiroğlu isimli çocuk katledildi. Kürt illerinde güvenlik güçlerinin, onların kullandıkları araçların karıştığı ölümler kaza değil katliamdır. Bu kaçıncı kaçıncı çocuk, kadın, yaşlı katliamı? Artık yeter, Êdî bes e! (Artık yeter)“
HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama beklediklerini kaydederek “Sorumluların cezalandırılması sağlanmalı, cezasızlık bitmeli” ifadesini kullandı.