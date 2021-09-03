HDP: Şırnak’ta zırhlı aracın çarptığı 7 yaşındaki çocuk katledildi

Henüz 7 yaşında bir çocuk katledildi!#MihraçMiroğlu İdil’de zırhlı araç çarpması sonucu öldü.

Bu bir kaza değil!

Onlarca çocuk tam da bu şekilde yaşamdan koparıldı.

İçişleri Bakanlığından derhal açıklama bekliyoruz. Sorumluların cezalandırılması sağlanmalı, cezasızlık bitmeli…