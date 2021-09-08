ABD mahkemesi ‘Yıldız Avcısı’nın Türkiye’ye iadesi talebini reddetti

ABD’de mahkeme Türkiye’nin ‘Yıldız Avcısı’ heykelciğinin milyarder Michael Steinhardt ve Christie’s Müzayede Evi’nden alınarak iade edilmesi için açtığı davayı reddetti.

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22,9 cm boyutundaki Yıldız Avcısı, ‘Guennol Stargazer’ olarak da bilinen 6 bin yıllık mermerden yapılma bir heykelcik. Türk yetkililerce Gelibolu Yarımadası’ndan kaçırıldığı belirtilen heykelciğin 2017’de düzenlenen bir müzayedede ABD’de bulunduğu fark edilince, iadesi için girişimlerde bulunulmuştu.

Türkiye’nin eser üstündeki hak talebi ise Osmanlı döneminde 1906 yılında yürürlüğe gire bir yasaya dayanıyor. Bu yasaya göre tarihi eserler devletin malı haline gelmişti. Türk yetkililer ABD’de açılan davada, eserin 1906’dan sonra kaçırıldığını belirtmişti.

Davada kararı açıklayan Manhattan Bölge Hakimi Alison Nathan, Türkiye’nin heykelciğin nerede olduğunu onlarca yıl öncesinden bilmesi gerekirken, Nisan 2017’de Christie’s tarafından açık artırmaya çıkarılıncaya kadar dava açmayarak hakkına zamanında sahip çıkmadığını söyledi.

Heykelciğin 1906 yılından sonra Türkiye’deki kazılardan çıktığının duruşmalarda kanıtlanamadığını söyleyen Nathan, Türkiye’nin, önde gelen sanat eseri koleksiyoncularından Steinhardt’ın heykelciğin nereden geldiğine ilişkin ‘işaretleri’ görmezden geldiği şeklindeki iddiasını da reddetti.

Steinhardt ve eşi heykelciği 1993 yılında 1,5 milyon dolar karşılığında satın alırken, heykelcik açık artırmayla 14,5 milyon dolar karşılığında satılmıştı. Ancak teklif veren kişi ödeme yapmadığı için heykelcik halen Christie’s de bulunuyor.