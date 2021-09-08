HDP ortak adaya göz kırptı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP’nin cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday çıkarma fikrine açık olduğunu söyledi.

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Türkiye’de cumhurbaşkanlığı seçimleri en son 24 Haziran 2018’de yapılmıştı. Normal takvime bir sonraki seçim 18 Haziran 2023’te.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ‘millet ittifakı’nın ayrı, HDP’nin ayrı aday çıkarması gerektiğini söylemişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayının ‘millet ittifakı’nın ortak kararıyla belirleneceğini ve birden fazla aday olabileceğini dile getirmişti.

Sancar, Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programında şunları dile getirdi: “HDP ortak aday çıkarılması fikrine açıktır ama isimleri şimdi tartışmayalım. Önce ilkeler ve seçim güvenliği konuşulmalı. İki aydır sahada yaptığımız çalışmalarda seçimleri de konuştuk. Buralardan aldıklarımızı kurullarımızda tartışıp deklare edeceğiz.”



Programda Sancar’ın açıklamalarından diğer öne çıkanlar şöyle:

“En sık karşılaştığım şikayet elektrik sorunu. Bunun en önemli sebebi elektriğin özelleştirilmesinden sonra yaşananlar. Elektrik faturaları, tarımı bitirme noktasına getirdi. Elektrik konusunda çiftçiye destek sunulmalı. Faturalar ödenmeyince onlarca köyün elektriği kesiliyor. Çiftçinin sulama ihtiyacını karşılayacak planlamayı yapmak gerekiyor. Halkı düşünen bir yönetim olsaydınız planlama yapardınız. Kaynakları ranta, yandaşa, savaşa ve saraya aktarırsanız olacağı budur.

Afganistan’da esas olan halkın ve kadınların haklarıdır. Taliban’ın yapacağı uygulamalarla halkın acılarını artıracağına dair kanaatimiz tamdır. İnsanların hayat haklarını ve yaşama şartlarını dikkate almak gerekiyor.

Pandemide eğitim çok kötü yönetildi. En kolay yol olarak iktidar okulları kapattı. Şimdi 50-60 kişilik sınıflar var. Mutlaka bu sayı azaltılmalı. MEB 100 bin öğretmen açığı olduğunu söylüyor, neden tayin etmiyor, neden kaynaklar buraya aktarılmıyor?“