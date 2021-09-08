Covid-19’lu ya da temaslı öğrenciye mazeret izni

Covid-19 hastası veya temas nedeniyle karantinada bulunan öğrenci e-Nabız’dan aldığı belgeyi okula sunduğunda mazeretli sayılacak. Öğrencinin sınavı karantina bitiminde okul müdürlüğünce belirlenen tarihte okulunda yapılacak.

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Türkiye’de 1 Temmuz sonrası çoğu kısıtlama kaldırıldıktan sonra vaka sayıları ve ölümler artışta. Bir buçuk senenin ardından yüz yüze eğitimle açılan okullar konusunda ise endişe hakim. Uzmanlar yüz yüze eğitim hazırlıkları için geç kalındığını savunuyor. 12 yaş üstü çocuklara aşı daha iki gün önce açıldı. 15 yaş üstü çocuklar ise 18 Ağustos’ta aşılanmaya başlamıştı.

Hafta başında yayınlanan genelgede bir sınıfta öğrencilerden herhangi birine Covid-19 pozitif tanısı konulması durumunda öğrencilerin izlemeye alınacağı ve okula devam edeceği bildirilmişti. Buna göre aynı durumda, öğretmenler de izlemeye alınacak ve eğitim vermeye devam edecek. Aynı sınıfta 10 gün içinde ikinci kez vaka çıktığında sınıf öğrencilerinin tamamı, yakın temaslı olarak kabul edilecek. Bu öğrenciler, eve gönderilecek ve 14 gün boyunca takibe alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Covid-19 ile mücadele kapsamında okullarda alınan önlemlere ilişkin bir yeni bir duyuru yayınladı: “Resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi’nde kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ile Kovid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler mazeretlerine ilişkin e-Nabız Sistemi’nden alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri halinde mazeretli sayılacaktır”.