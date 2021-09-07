CHP’li Karabıyık: Okullarda temizlik personeli ve malzeme sıkıntısı var

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in söylediklerinin aksine okullarda temizlik personeli ve malzeme sıkıntısı çekildiğini, velilerden para toplandığını dile getirdi.

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Türkiye genelindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen, bir buçuk yıllık aranın ardından dün okullara dönmüştü.

Özer, 2 Eylül’de şunları söylemişti: “Okullarımızda ihtiyaç duyulan malzemeleri gönderdik. Kamuoyunda sanki hazırlık yapılmadığı yönünde bilgiler dönüyor. Okullarımızın sürece hazırlanması için 650 milyon TL’yi tüm okullarımıza göndermiş bulunuyoruz. Tüm okullarımıza 223 milyon TL’lik bir ödenek gönderilmiştir. Maskeden dezenfektana kadar hijyen ortamının sağlanması için her türlü hazırlık yapıldı. 113 bin temizlik personeli görevlendirdik. Salgın sürecinde okullarımızın hijyen ihtiyaçlarını karşılayacak güce sahibiz.“

‘Bu nasıl bir ikilem‘

Karabıyık, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) okullara ‘temizlik ve hijyen ödeneği’ adı altında gönderdiği paranın öğrenci başına yıllık 45 TL olarak belirlendiğini, bu rakamın ABD’de 1600 dolar, Hollanda’da ise 2 bin 500 avro olduğunu ifade etti.

Karabıyık şöyle devam etti: “Sayın bakan ‘Temizlik ve hijyen tam sağlanacak’ dedi. Peki hangi malzemeyle? Hangi personelle? 100 öğrenciye bir temizlik personeli yeterli olur diyelim, böyle olunca 101 bin temizlik görevlisi ihtiyacı var. MEB’in kadrolu temizlik personeli sayısı ise sadece 30 bin. Oysa, sayın bakan ‘113 bin temizlik personelini görevlendirdik’ dedi. Ancak çoğu yerde veliler, öğretmenler, öğrenciler bir değişim olmadığını ifade ediyor. ‘Okullarda temizlik personelimiz yok, malzememiz yok’ diyerek kayıt parası alınıyor. Bu nasıl bir ikilem?“

Temizlik tedbirleri

Covid-19 salgınına karşı okullarda alınacak önlemlere ilişkin 24 Ağustos’ta il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen rehberin temizlikle ilgili bölümleri şöyle:

“Tüm okullarda yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından temin edilecek.

Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılması sağlanacak.

Okulların rutin temizliği sıklaştırılacak.

Çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının el hijyeni için su ve sabun ile el yıkama olanakları sağlanacak ve ortak alanlara uygun sayıda el antiseptiği konacak.”