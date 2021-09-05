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Yaramazlara biraz batar!

MEB yanıtladı: Okullarda Covid-19 vakası görüldüğünde ne yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yarın başlayacak yüzyüze eğitimde okullarda Covid-19 vakası görülmesi durumunda yapılması gerekenleri içeren rehberi 81 ilin milli eğitim müdürlüğüne gönderdi.

Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen, yarından (6 Eylül) itibaren salgın öncesindeki gibi haftada beş gün yüz yüze eğitime katılacak.


Buna göre herhangi öğrencinin birinde Covid-19 görüldüğünde öğrenciler ve öğretmenler ‘izlem’e alınarak yüzyüze eğitim öğretim devam edecek.

Pozitif vakanın görüldüğü sınıftaki öğrenciler ve öğretmenlere, 14 gün boyunca okul girişlerinde ‘semptom sorgulaması’ yapılacak. MEB’in rehberinde söz konusu durumla ilgili, “Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaşması sağlanmalıdır” ifadesi kullanıldı.

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