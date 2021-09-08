‘Talimat’ anlaşılmış: Bankalar bireysel kredileri kısıyor

Hükümet bir süredir takibe düşen kredilerin artması, enflasyondaki artış ve cari açığın körükleneceği endişesiyle vatandaşların bankalardan aldığı bireysel kredilerin önüne set çekmek istiyordu. Geçen hafta yapılan görüşmelerde bankacıların durumdan hoşnutsuzluğunu açıkça ifade ettiği yönünde bilgiler de sızmıştı. Çekişmenin basında yer bulmasının ardından bugün bankalar cephesinden açıklama var: “Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz.”

Fotoğraf: DHA

Süreç, yaklaşık iki hafta önce Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın “Bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşmelerimiz var, ciddi bir artış var” sözleri ile başladı.

O günlerde Hürriyet gazetesinde yer alan haberde Elvan’ın konu ile ilgili AKP yönetimini bilgilendirdiği ve bireysel kredilerdeki artışa özellikle dikkat çektiği vurgulandı.

Nitekim, Türkiye Bankalar Birliği’nin risk merkezi raporuna göre bireysel kredi kullanan kişi sayısı takipteki krediler hariç son bir yılda 1,3 milyon kişi artarak 34,5 milyona yükseldi.

Hükümetin bireysel kredilerdeki artışa set çekmek istemesindeki en büyük neden ise enflasyondaki artışı ve cari açığı körükleyeceği ve bunun sonucunda yeni bir faiz artışı ihtiyacı doğması.

Bankacılar karşı çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ve bankaların üst düzey yöneticileri 2 Eylül’de bu konuyu görüşmek üzere masaya oturmuştu.

Bloomberg’den Aslı Kandemir’in görüşme tutanaklarından aktardığına göre Akben, toplantıda kurumsal krediler ile bireysel krediler arasındaki faiz farkının çok daraldığına ve bu nedenle bireysel kredilere dönük talebin arttığına işaret etti. Ardından da bireysel kredilerde artışın frenlenmesini istedi.

Ancak bu değerlendirme ve talebe itiraz eden bankacılar, tüketici kredilerindeki artış oranının enflasyon oranının altında olduğunu ve risklerin makul seviyelerde bulunduğunu öne sürdü.

Ortalama kredi faizleri, tüketici kredilerinde yüzde 22, ticari kredilerde yüzde 20,7 seviyesinde bulunuyor.

BDDK’nın görüşmede ayrıca, sorunlu kredilerin yasal takibe atılmasını geciktiren düzenlemeyi de son tarih olan eylül ayından sonra uzatmayacağını bankacılara ilettiği aktarıldı.

Akben’in bireysel kredilerdeki artışı frenlemek için kredi ücret ve komisyonlarını artırmayı değerlendirdiklerini de bankacılara söylediği belirtildi.

Bir diğer seçeneğin ise Merkez Bankası’nın bireysel kredilerle ilgili zorunlu karşılık artışına gitmesinin olduğu ifade edildi.



Bankacılarsa bu tür önlemlere ihtiyaç olmadığını savundu.

2021’de yılbaşından bu yana tüketici kredisi hacmi yüzde 10 artarken, bunda kredi kartı borçlarındaki yüzde 23’lük artış etkili oldu. Bu dönemde ticari kredilerdeki artış ise yüzde 6,3’te kaldı.

TBB’den yeni açıklama

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ‘bankaların kredi sınırlandırmasına karşı çıktığı‘ yönündeki iddiaları ise bugün yaptığı bir açıklama ile yalanladı.

Açıklamada toplantının olağan bir görüşme olduğu savunuldu ve şunlar kaydedildi: “Ülkemizin sağlıklı olarak büyümesine katkı vermek amacıyla ekonomi yönetimi ile birlikte yakın iletişim içinde çalışarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz.“