Brezilya lideri hızını alamadı: Ancak Tanrı beni saf dışı bırakabilir

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ‘seçimlere girip girmeme konusunda kendisini ancak tanrının saf dışı bırakabileceğini’ öne sürdü.

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2022 seçimleri öncesinde anketlerde eski devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın önde olduğu görülüyor. Geçtiğimiz hafta dünya genelinden eski devlet başkanları, başbakanlar ve sol görüşün önde gelen isimlerinden oluşan bir grup, Bolsonaro’nun görevi bırakmayı reddedeceği ve hatta darbe yapabileceği konusunda uyarmıştı.

Dün Brezilya’nın ulusal bağımsızlık gününde ülkenin birçok bölgesinde on binlerce kişi, Bolsonaro yanlısı ve karşıtı gösteriler yaptı.

Yüksek yargıya tehdit

Brezilya devlet başkanı, başkent Brasilia, Rio de Janeiro ve Sao Paulo şehirlerinde sokakları dolduran 100 bini aşkın destekçilerine seslendi.

Bolsonaro, Federal Yüksek Mahkemesi’ni (STF) işaret ederek, şunları kaydetti: “Brezilya’mızda daha fazla politik mahkuma yer yok. Ya o kurumun başı kendi işiyle ilgilenir ya da o kurum olmasını istemediğimiz şeylere maruz kalabilir. Herhangi bir ayrılık istemiyoruz, hiçbir kurumla savaşmak istemiyoruz. Ancak bir kişinin özgürlüğümüzü riske atmasına izin veremeyiz “

Devlet başkanıyla STF arasındaki sürtüşme, eski devlet başkanı Silva’nın serbest bırakılmasıyla başlamıştı. Yaklaşan 2022 genel seçimlerinden önce Bolsonaro hakkında açılan soruşturmalar ve başkanın seçim sistemini eleştirmesi söz konusu sürtüşmeyi şiddetlenmişti.

‘Hiçbir zaman hapse girmeyeceğim’

Bolsonaro, Sao Paulo’daki konuşmasında ise, STF’nin aldığı kararlara uymayacağına vurgu yaparak, “Beni Brezilya’da seçilemez hale getirmek isteyenlere şunu söyleyeceğim: Beni ancak Tanrı bu durumdan saf dışı bırakır. O korkaklara söyleyin hiçbir zaman hapse girmeyeceğim” dedi.

Karşı gösteriler de oldu

Öte yandan, Brezilya sokakları, muhalefet yanlılarının çağrısıyla Bolsonaro karşıtı gösterilere de sahne oldu.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde toplanan hükümet karşıtları, protesto gösterileri düzenleyerek Bolsonaro’nun azledilmesi talebinde bulundu.