Brezilya lideri kendi falına baktı: Ya ölüm ya hapis ya zafer

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, “Geleceğim için üç alternatif var; tutuklanmak, öldürülmek ya da yeniden seçilmek” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Ülke basınındaki seçim anketlerinde, 2022 yılında yeniden seçilmeyi bekleyen sağcı popülist liderin, solcu eski devlet başkanı Luis Inacio Lula Da Silva’nın gerisinde kaldığı görülüyor. Bolsonaro, önceki seçimlerde Silva’nın tutuklanarak yarış dışı kalmasını sağlayan yargıçlardan birisini adalet bakanı yapmıştı.

Bolsonaro’nun Covid-19’la ilgili hurafelerden tecavüze, eşcinsellerden kadınlara ve siyah Brezilyalılara yönelik açıklamaları çokça tartışılıyor.

Dini liderlerden destek istedi

The Guardian’ın haberine göre dini liderlerle yaptığı toplantıda 7 Eylül’de düzenlenecek mitinglerde kendisine destek verilmesini isteyen Bolsonaro, seçimlerde hile yapılması halinde koltuğu bırakmayacağını belirtti.

Ülkenin elektronik oylama sistemini eleştiren Bolsonaro, söz konusu sistemin hile yapılmaya müsait olduğunuöne sürerek baskılı oy pusulalarının kullanılmasında ısrar ediyor.

Dünyanın yüzölçümü en büyük 5’inci ülkesi Brezilya’da oy sayımını kolaylaştırmak ve seçimlerde hile yapılmasının önüne geçmek için 1996’de elektronik oylama sistemi kurulmuştu.

Brezilya’da geçen yıl gerçekleştirilen ve 147 milyon seçmenin oy kullandığı belediye seçimlerinde 400 binden fazla oylama makinesi kullanılmıştı.