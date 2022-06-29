Akşam Postası / 29 Haziran 2022

‘Sansür yasası’ yeni yasama dönemine kadar ertelendi
Diken’in AKP grup başkanvekillerinden edindiği bilgiye göre ‘sansür yasası’ olarak nitelenen ‘dezenformasyonla mücadele’ yasa teklifi yeni yasama dönemine kadar ertelendi.
Muhalif kanallara yine RTÜK sopası
Soylu ihbar etti, Uğur Dündar’a ‘Sedat Peker davası’ açıldı
Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun, CHP’den istifa etti
Aykut Erdoğdu’nun eski eşi Özge Pomen’e ait olduğu belirtilen hesaptan paylaşılan görüntülerin ardından başlayan tartışmalar istifayla sonuçlandı.
İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği son dakika belli olmuş
Reuters’ın aktardığına göre İspanya’nın başkenti Madrid’deki dörtlü görüşmede Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğine onayı son dakika belli oldu. Öyle ki gazeteciler çağırıldıkları basın toplantısının ne olduğu konusunda habersiz, toplantıdaki yetkililer ise şaşkındı.
NATO resmi olarak İsveç ve Finlandiya’yı üyeliğe davet etti
İsveç başbakanı: Suçlular uluslararası hukuk çerçevesinde iade edilecek
Eski Nato sekreteri geçmişten örnek verdi: Erdoğan ne kazandı merak ediyorum
Rusya’dan Finlandiya ve İsveç yorumu: NATO’nun genişlemesi istikrara zarar veriyor
Adalet bakanı: İsveç ve Finlandiya’ya terör suçlularının iadesini hatırlatacağız
Alman yetkili: Yeni Soğuk Savaş’a giriyoruz
Economist, Erdoğan’a gazı verdi: Eve zaferle dönüyor
Türkiye’nin ‘risk primi’ nedeniyle nakit akışı iyice bozuldu
Sektörün ortak gündemi olan finansmana erişim her geçen gün daha da güçleşirken, firmalar ödeme ve tahsilatlarda yeni piyasa koşullarına adapte olmaya çalışıyor.
Ham yağda fiyat yüzde 30 düştü, raflara yansıması bekleniyor
Garanti BBVA hiperenflasyon muhasebesine geçiyor
Portföy yöneticisi: TL’deki kazancın kalıcı olmasını beklemiyorum
Ekonomik güven endeksi bir yılın en düşük seviyesinde
Nebati, enflasyonun olumsuz etkilerinin farkındaymış
Çalışma bakanı: Asgari komisyonunda çalışmalar yarın bitebilir
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Türk-İş Başkanı Ergun Atalay, Asgari Ücret Komisyonu adına konuştu. Konuşmada zam oranı açıklanmadı.
Akşener: Adım adım sermaye kontrolüne gidiyoruz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BDDK’nın TL ticari kredilere yönelik kararıyla ilgili “Sermaye kontrolüdür. Bu karar, ‘Bay Kriz’in Türk şirketlerine uyguladığı bir ambargodur” dedi.
Eski bakan Unakıtan’ın çocuklarına imar kıyağı: Beş kat yetmedi, altıya çıkarıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AKP’li eski bakan Kemal Unakıtan’ın çocuklarının İstanbul Tuzla’daki arazisinin imar planlarını değiştirdi. Arazinin yeni yapılaşma sınırı beş kattan altı kata çıkarıldı.
Bakanlıktan AKP’li vekilin enerji projesine jet hızında onay
Hükümetin önlemi sonrası daha da arttı: Beş maddede kira tespit davaları
Yasal düzenleme nedeniyle yüzde 25’in üstünde zam yapamayan ev sahipleri dava yolunu seçti. Beş yılı dolduran kiracılara tespit davaları açılarak ‘kira bedeli yeniden belirlenmesi’ isteniyor.
Basını hedef alan İnce: İktidarı da eleştiriyorum
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmir’deki basın toplantısının 12’nci dakikasında “Bakın bir saattir iktidarı anlatıyorum, bir dakika da muhalefeti eleştireyim. Hemen alıp muhalefeti eleştirdiğim kısmı yazmayın” diyerek basın mensuplarına çıkıştı.
‘Cinsel taciz’den yeniden yargılanan Arda Turan beraat etti
Futbolcu Arda Turan’ın, şarkıcı Berkay Şahin’in eşi Özlem Ada Şahin’i taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Bozma kararı sonrası yeniden yargılamada Turan’ın ‘cinsel taciz’ suçundan beraat etti.
AB’de iklim değişikliğiyle mücadele kanunları: Akaryakıtlı araba satışı bitiyor
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri 16 saatlik müzakerelerden sonra iklim değişikliğiyle mücadele kanunları üzerinde anlaşmaya vardı. Kanunların hedefleri arasında, 2035’e kadar akaryakıtla çalışan arabaların satışının durdurulması ve dar gelirli haneleri temiz enerjinin artan maliyetlerinden korumak gibi konular bulunuyor.