Akşam Postası / 29 Haziran 2022

‘Sansür yasası’ yeni yasama dönemine kadar ertelendi

Diken’in AKP grup başkanvekillerinden edindiği bilgiye göre ‘sansür yasası’ olarak nitelenen ‘dezenformasyonla mücadele’ yasa teklifi yeni yasama dönemine kadar ertelendi.

Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun, CHP’den istifa etti

Aykut Erdoğdu’nun eski eşi Özge Pomen’e ait olduğu belirtilen hesaptan paylaşılan görüntülerin ardından başlayan tartışmalar istifayla sonuçlandı.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği son dakika belli olmuş

Reuters’ın aktardığına göre İspanya’nın başkenti Madrid’deki dörtlü görüşmede Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğine onayı son dakika belli oldu. Öyle ki gazeteciler çağırıldıkları basın toplantısının ne olduğu konusunda habersiz, toplantıdaki yetkililer ise şaşkındı.

Türkiye’nin ‘risk primi’ nedeniyle nakit akışı iyice bozuldu

Sektörün ortak gündemi olan finansmana erişim her geçen gün daha da güçleşirken, firmalar ödeme ve tahsilatlarda yeni piyasa koşullarına adapte olmaya çalışıyor.

Çalışma bakanı: Asgari komisyonunda çalışmalar yarın bitebilir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Türk-İş Başkanı Ergun Atalay, Asgari Ücret Komisyonu adına konuştu. Konuşmada zam oranı açıklanmadı.

Akşener: Adım adım sermaye kontrolüne gidiyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BDDK’nın TL ticari kredilere yönelik kararıyla ilgili “Sermaye kontrolüdür. Bu karar, ‘Bay Kriz’in Türk şirketlerine uyguladığı bir ambargodur” dedi.

Eski bakan Unakıtan’ın çocuklarına imar kıyağı: Beş kat yetmedi, altıya çıkarıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AKP’li eski bakan Kemal Unakıtan’ın çocuklarının İstanbul Tuzla’daki arazisinin imar planlarını değiştirdi. Arazinin yeni yapılaşma sınırı beş kattan altı kata çıkarıldı.

Hükümetin önlemi sonrası daha da arttı: Beş maddede kira tespit davaları

Yasal düzenleme nedeniyle yüzde 25’in üstünde zam yapamayan ev sahipleri dava yolunu seçti. Beş yılı dolduran kiracılara tespit davaları açılarak ‘kira bedeli yeniden belirlenmesi’ isteniyor.

Basını hedef alan İnce: İktidarı da eleştiriyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmir’deki basın toplantısının 12’nci dakikasında “Bakın bir saattir iktidarı anlatıyorum, bir dakika da muhalefeti eleştireyim. Hemen alıp muhalefeti eleştirdiğim kısmı yazmayın” diyerek basın mensuplarına çıkıştı.

‘Cinsel taciz’den yeniden yargılanan Arda Turan beraat etti

Futbolcu Arda Turan’ın, şarkıcı Berkay Şahin’in eşi Özlem Ada Şahin’i taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Bozma kararı sonrası yeniden yargılamada Turan’ın ‘cinsel taciz’ suçundan beraat etti.

AB’de iklim değişikliğiyle mücadele kanunları: Akaryakıtlı araba satışı bitiyor

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri 16 saatlik müzakerelerden sonra iklim değişikliğiyle mücadele kanunları üzerinde anlaşmaya vardı. Kanunların hedefleri arasında, 2035’e kadar akaryakıtla çalışan arabaların satışının durdurulması ve dar gelirli haneleri temiz enerjinin artan maliyetlerinden korumak gibi konular bulunuyor.