Çalışma bakanı: Asgari komisyonunda çalışmalar yarın bitebilir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Türk-İş Başkanı Ergun Atalay, Asgari Ücret Komisyonu adına konuştu. Konuşmada zam oranı açıklanmadı.

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Atalay, son beş ayda enflasyondaki artıştan dolayı toplandıklarını ve ocakta güzel bir zam yapmalarına rağmen bu zammın eridiğini dile getirdi. Türk-İş başkanı, dar gelirliye nefes aldıran bir zam temenni ettiğini söyledi.

Bakan Bilgin de döviz üreterek enflasyonu aşacaklarını söyledi. Bilgin, enflasyonun gelir dağılımına olumsuz etkisi olduğunu belirterek sosyal devletin bu aşamada devreye girip asgari ücreti tekrardan belirlemesi gerektiğini dile getirdi.

Bilgin, komisyonun çalışmalarının yarın bitebileceğini söyledi.