En düşük emekli aylığı 3 bin 500 liraya çıkarılacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren kanun teklifinin görüşmelerinde, en düşük emekli aylığının 3 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören önerge kabul edildi.

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Devlet Memurları Kanunu’nda ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin komisyondaki görüşmelerinde AKP ve MHP milletvekilleri, emekli aylığına ilişkin önerge sundu.

Kabul edilen önergeyle yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 2 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 3 bin 500 liraya çıkarılacak.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, artışın çok düşük olduğunu söyleyerek, “Bu bir cinayete teşebbüstür, insanları öldürmeye teşebbüstür” dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da alt sınırın 3 bin 500 liraya çıkartılmasının yetersiz olduğunu, açlık sınırı olan 6 bin 391 liranın üzerinde olması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, 2 bin 500 ya da 3 bin 500 lirayla geçinmenin imkansız olduğunu söyleyerek, alt sınırın asgari ücretten daha az olmamasını istedi.