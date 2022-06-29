Garanti BBVA enflasyon muhasebesine geçiyor

İspanya merkezli banka BBVA, Garanti’de enflasyon muhasebesi uygulanacağını açıkladı. BBVA, kendi hisselerine yönelik hisse geri alım programının azami 1 milyar avroluk son aşamasına da 1 Temmuz’da başlanacağını belirtti.

BBVA’nın CEO’su Onur Genç, Türkiye’de hiperenflasyon muhasebeleştirmesi için yetkililerle görüştüklerini söylemişti.

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Enflasyon muhasebesi, AKP’nin döviz kurlarını ve enflasyonu fırlatan ekonomi politikalarının etkisiyle 2003’ten sonra ilk defa altı ay önce tekrar gündeme gelmişti. Vergi usul kanununda yer alan maddeye göre son üç yılda yurt içi üretici fiyat endeksi toplamda yüzde 100 ve aynı senede yüzde 10’den fazla yükselirse enflasyon muhasebesi uygulanması gerekiyor.

Tüketici enflasyonunun yüzde 73,5 açıklandığı Türkiye’de, yıllık üretici enflasyonu mayısta yüzde 132’ye ulaştı. Böylesi durumlarda enflasyon muhasebesi uygulaması gündeme geliyor.

Bloomberg HT’nin haberine göre BBVA, yaptığı açıklamada Türkiye’deki kuruluşu Garanti’de 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak üzere UMS 29 muhasebe kuralları doğrultusunda enflasyon muhasebesi uygulanacağını açıkladı. BBVA bu adımın etkilerinin sermaye ölçütlerine olumlu, karlılığa negatif olacağını bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre bu kararla bankanın CET1 rasyosuna yaklaşık 19 baz puan pozitif, grup karlılığına ise 324 milyon avro negatif etki bekleniyor.

BBVA, kendi hisselerine yönelik hisse geri alım programının azami 1 milyar avroluk son aşamasına 1 Temmuz’da başlıyor. Banka bu programla birlikte toplamda sermayenin yüzde 10’una tekabül eden azami 3,5 milyar avroluk hisse geri alımı yapmış olacak.