Basını hedef alan İnce: İktidarı da eleştiriyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmir’deki basın toplantısının 12’nci dakikasında “Bakın bir saattir iktidarı anlatıyorum, bir dakika da muhalefeti eleştireyim. Hemen alıp muhalefeti eleştirdiğim kısmı yazmayın” diyerek basın mensuplarına çıkıştı.

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İnce, İzmir’de basın mensuplarıyla görüştü.

‘AKP ile CHP’nin karşılıklı olarak birbirine malzeme verdiğini’ iddia eden İnce, şunları söyledi: “AKP içinde çıkan bir şeyi, CHP çıkarmıyor. AKP’liler kendisi çıkarıp CHP’lilere veriyor. CHP içindeki lağımı da kötülükleri de CHP’liler çıkarıyor AKP’ye veriyor. Dolayısıyla karşılıklı kötülük lağımları akıyor.”

İnce, iktidarı da eleştirdiğini savunarak, “Yok kardeşim; Memleket Partisi’nin buna itirazı var. Ne siyah ne beyaz; gri de vardır” dedi:

“Bu iktidar mutlaka gitmeli. Ama bu muhalefet de gitmeli. Neden gitmeli biliyor musunuz? Yalnız lütfen yandaş yazı yazmayalım. Bakın bir saattir iktidarı anlatıyorum (12’nci dakika) bir dakika da muhalefeti eleştireyim. Hemen alıp muhalefeti eleştirdiğim kısmı yazmayın lütfen.”

Muharrem İnce, konuşmasının devamında ‘CHP yandaşı’ olarak ilan ettiği medyayı da hedef alarak, bir basın kuruluşuna ‘adi’ diye hakaret etti.