Muhalif kanallara yine RTÜK sopası

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TELE1, Halk TV ve KRT’ye yüzde 3’lük bir para cezası daha kesti.

Kurul, TELE1’e Merdan Yanardağ ve Emre Kongar’ın, altı kadının bira içtiği için, bir grup erkek tarafından şiddete maruz bırakılmasına ilişkin sözleri nedeniyle ceza kesti. Halk TV’yle KRT’ye kesilen cezanın gerekçesiyse organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarının değerlendirilmesi oldu.

Fotoğraf: Diken

İstanbul Bahçeşehir’de altı kadın, sosyal medyada darp edildiklerine ilişkin görüntüler paylaşmıştı. Kadınlar yaptıkları paylaşımlarla, beş erkeğin site bahçesinde kendilerine bira içtikleri gerekçesiyle saldırdıklarını söylerken, olaya ilişkin gözaltına alınan üç kişiden ikisi de tutuklanmıştı.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve yazar Emre Kongar, sundukları programda bu görüntülere tepki göstermişti.

RTÜK, burada kullanılan sözler nedeniyle TELE1’e yüzde 3 para cezası kesti.

Soylu’nun şikayetiyle üç kanala daha ceza

RTÜK’ün cezası bununla da bitmedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun şikayeti üzerine harekete geçen RTÜK, bu kez Halk TV ve KRT’ye ceza yağdırdı.

RTÜK, suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarını ekranlarında değerlendiren Halk TV ve KRT’ye de reklam gelirlerinin yüzde 3’ü kadar para cezası kesti.

Gerekçe, Soylu’nun ‘küçük düşürülmesi’

RTÜK’ün CHP kontenjanından üyesi olan İlhan Taşçı, Soylu’nun şikayeti üzerine Halk TV ve KRT’ye ceza verildiğini bildirdi. Taşçı, RTÜK’ün Halk TV ve KRT’ye verilen cezaları Soylu’nun ‘eleştiri sınırı ötesinde küçük düşürüldüğü’ gerekçesine dayandırdığını ifade etti.

2- RTÜK cezasını Sedat Peker’in açıklamalarının değerlendirildiği programlarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “eleştiri sınırı ötesinde küçük düşürüldüğü” gerekçesine dayandırdı.

Kararlar oy çokluğuyla alındı.

Karara Sayın Konuralp ile birlikte karşı oy kullandık. — İlhan Taşcı (@ilhantasci) June 29, 2022

Jandarma Genel Komutanlığı’nın ‘Van Başkale’ şikayeti

Bir başka CHP’li RTÜK üyesi Konuralp, Halk TV’nin Peker cezası dışında, Jandarma Genel Komutanlığı’nın ‘Van Başkale’ şikayetinden dolayı ikinci bir para cezasının muhatabı olduğunu açıkladı.

İlhan Taşçı ve kendisinin cezalara karşı oy kullandıklarını açıklayan Onur Konuralp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun avukatlarının şikâyetlerini dikkate alan RTÜK, HALK TV ve KRT’ye para cezası verdi. HALK TV, Jandarma Genel Komutanlığı’nın “Van Başkale” şikâyetine istinaden de ikinci bir para cezasının muhatabı oldu. RTÜK, E. Kongar ve M. Yanardağ’ın İstanbul Bahçeşehir’de 6 kadının maruz kaldığı erkek şiddetine ilişkin yorumları nedeniyle, TELE1’i de cezalandırdı. Üç kanal için verilen dört ayrı para cezası kararı oy çokluğuyla alındı; kararlara Sayın Taşçı’yla birlikte karşı oy kullandık” notunu düştü.