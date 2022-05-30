Ana muhalefet liderini yayınlamak suç oldu: RTÜK’ten dört kanala tavandan ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘kaçış planı’ açıklamasını yayınlayan Tele 1, KRT, Flash TV ve Halk TV’ye reklam gelirlerinin yüzde 3’ü oranında para cezası kesti.

CHP lideri ‘kaçış planı’nı bir videoyla anlatmıştı.

RTÜK üst kurul üyesi İlhan Taşcı, “Karar, basın özgürlüğüne, haber alma hakkına ve demokrasiye vurulan bir darbedir” dedi.

Kılıçdaroğlu, Ensar Vakfı ve TÜRGEV’in ABD’deki ‘paravan bir vakfa’ toplamda 1 milyar lira transfer ettiğini söylemişti. Bu vakfın, Ensar ve TÜRGEV’in ortak kurduğu TURKEN Vakfı olduğu belirtilmişti.

Taşcı karara tepki gösterdi: “Bu bakışla, partilerin canlı verilen grup toplantıları sansürlenir, muhalefin sesi duyulmasın diye Meclis TV’nin fişi de çekilebilir.”

Taşcı’nın paylaşımları şöyle:

1-RTÜK, Sayın @kilicdarogluk un ülkeyi sarsacak, manşet haber niteliğindeki açıklamaları ve ifşa ettiği belgeleri yayınlayan Tele1 KRT, Flash ve Halk TV’ye oyçokluğuyla tavandan %3 para cezası verdi

Karar, basın özgürlüğüne, haber alma hakkına ve demokrasiye vurulan bir darbedir! — İlhan Taşcı (@ilhantasci) May 30, 2022