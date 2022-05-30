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Yaramazlara biraz batar!

Ana muhalefet liderini yayınlamak suç oldu: RTÜK’ten dört kanala tavandan ceza


Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘kaçış planı’ açıklamasını yayınlayan Tele 1, KRT, Flash TV ve Halk TV’ye reklam gelirlerinin yüzde 3’ü oranında para cezası kesti.

CHP lideri ‘kaçış planı’nı bir videoyla anlatmıştı.

RTÜK üst kurul üyesi İlhan Taşcı, “Karar, basın özgürlüğüne, haber alma hakkına ve demokrasiye vurulan bir darbedir” dedi.


Kılıçdaroğlu, Ensar Vakfı ve TÜRGEV’in ABD’deki ‘paravan bir vakfa’ toplamda 1 milyar lira transfer ettiğini söylemişti. Bu vakfın, Ensar ve TÜRGEV’in ortak kurduğu TURKEN Vakfı olduğu belirtilmişti.

Taşcı karara tepki gösterdi: “Bu bakışla, partilerin canlı verilen grup toplantıları sansürlenir, muhalefin sesi duyulmasın diye Meclis TV’nin fişi de çekilebilir.”

Taşcı’nın paylaşımları şöyle:

Kılıçdaroğlu saat verdi: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim

Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na fotoşoplu yanıt

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun çağrısını duydu: Vakıf yurtlarını İBB’ye kazandırdık

Sedat Peker, ‘anonim’ hesabından konuştu: Neler anlatacağım neler…

TÜRGEV ve Ensar Vakfı’ndan Kılıçdaroğlu’na yanıt

Kılıçdaroğlu’nun işaret ettiği vakfı kimler yönetiyor?

CHP PM üyesi paylaştı: Ensar ve TÜRGEV’in gönderdiği paraların dökümü

AKP, Kılıçdaroğlu’na dava açacak

Kılıçdaroğlu: Ensar ve TÜRGEV, ABD’ye 1 milyar lira gönderdi

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