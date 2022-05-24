AKP, Kılıçdaroğlu’na dava açacak

AKP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ensar Vakfı ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) ilişkin açıklaması nedeniyle dava açmaya hazırlanıyor.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu, Ensar Vakfı ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV), ABD’deki ‘paravan bir vakfa’ toplamda 1 milyar lira transfer ettiğini söylemişti. Bu vakfın, Ensar ve TÜRGEV’in ortak kurduğu TURKEN Vakfı olduğu belirtilmişti.

CHP lideri, ABD’deki vakfın yönetiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ailesinden bir üyenin bulunduğunu belirtirken, “Gelelim Amerika’ya kaçmaya hazırlananlara… Yeni iktidarın sizi orada rahat bırakacağını mı düşünüyorsunuz?” demişti.

AKP dava açacak

Kılıçdaroğlu’nun Twitter’dan paylaştığı videoyla aynı dakikalarda A Haber’e konuşan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP liderinin ‘iç kaos oluşturmak istediğini’ öne sürdü.

Çelik, ‘Kılıçdaroğlu’nun iftiralarının FETÖ kampanyası’ olduğunu savunarak Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı makamını tehdit ettiğini ifade etti.

AKP sözcüsü “Türkiye düşmanlarının propagandasını dillendiriyor. AK Parti hukuki girişimlerde bulunacak” dedi.